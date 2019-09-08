Током шандарахнуло: Лобода опозорилась на сцене (видео)

Лобода в очередной раз опозорилась на своем выступлении (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода хотела впечатлить своих поклонников танцами на сцене, но не все это поняли

Светлана Лобода, которая продолжает подогревать слухи о якобы связи между ней и ее продюсером Нателлой Крапивиной, вызвала жесткую критику со стороны своих поклонников из-за поведения на сцене.

Украинская певица выложила на своей странице в Instagram часть выступления с концерта в Литве в Вильнюсе, где она выступала 6 сентября.

На видео видно, как Лобода танцует на сцене. На артистке был надет светлый блестящий костюм с длинными широкими рукавами. Кроме того, певица надела ботфорты.

Лобода в очередной раз опозорилась на своем выступлении (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Под этим видео некоторые пользователи сети сделали комплименты Лободе, но многие ее очень сильно раскритиковали.

Ужас какой-то, Лобода, это что такое?

Тихий ужас;

Такое ощущение, что ее током шандарахнуло;

Похоже тут даже паралитики отдыхают... Просто жесть... как говорится "можно бы и хуже, да некуда";

Поет хорошо, но танцует как каличная;

Это просто ужас. Совсем уже Лобода не та!!! Как будто под коксом;

Одну песню спела хорошую "Твои глаза"... и корону себе надела. До Пугачевой не хватит жизни с такими судорогами;

Лобода становится похожа на смесь Киркорова и Пугачевы, может вы их тайный плод любви?

Такие танцы, как будто обряд экзорцизма;

Лучше вообще не танцевать чем так, как будто тебя током бьет;

Надоели уже ее кривляния. Уже не знает, чем удивить.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Светлану Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы.

Ранее сообщалось о том, что Лобода удивила поклонников своим внешним видом. Певица выставила новые фотографии в сети, но их раскритиковали.