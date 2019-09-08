Током шандарахнуло: Лобода опозорилась на сцене (видео)

Лобода хотела впечатлить своих поклонников танцами на сцене, но не все это поняли
Светлана Лобода, которая продолжает подогревать слухи о якобы связи между ней и ее продюсером Нателлой Крапивиной, вызвала жесткую критику со стороны своих поклонников из-за поведения на сцене.
Украинская певица выложила на своей странице в Instagram часть выступления с концерта в Литве в Вильнюсе, где она выступала 6 сентября.
На видео видно, как Лобода танцует на сцене. На артистке был надет светлый блестящий костюм с длинными широкими рукавами. Кроме того, певица надела ботфорты.
Лобода в очередной раз опозорилась на своем выступлении (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Под этим видео некоторые пользователи сети сделали комплименты Лободе, но многие ее очень сильно раскритиковали.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Светлану Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы.
Ранее сообщалось о том, что Лобода удивила поклонников своим внешним видом. Певица выставила новые фотографии в сети, но их раскритиковали.