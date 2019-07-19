Точно в "десятку": ВСУ сравняли с землей штаб оккупантов под Горловкой (видео)

На Донбассе военные ВСУ при помощи дрона ликвидировали штаб оккупантов под Горловкой в Донецкой области. Сокрушительный удар нанесли после аэроразведки в зоне ответственности 53-й отдельной механизированной бригады. Известный волонтер Юрий Мысягин опубликовал на своей Facebook-странице соответствующее видео.

Отмечается, что военная операция прошла в пригороде Горловки несколько дней назад.

Украинские бойцы обнаружили окопы, которые тянулись на около сто метров, и среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков находилась вражеская позиция - "что-то типа штаба или места для отдыха".

С этого места боевики постоянно вели обстрелы по бойцам ВСУ.

ВСУ ликвидировали вражеский штаб под оккупированной Горловкой (Фото: скриншот)

"Координаты есть?

- Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли. Мы на низкой высоте над ними прошли.

- У Вас там все готово?

- Всегда готовы, как "пионеры".

- Деревья не помешают?

- Постараемся завести прямо по цели.

- Давай по минимуму. Без лишнего расхода", - передал Мысягин переговоры военных.

После этого бойцы с помощью военного дрона нанесли три удара - все прямо по цели. Волонтер рассказал, что второй попал точно в "десятку".

ВСУ ликвидировали штаб оккупантов около Горловки (Видео с Facebook-страницы Юрия Мысягина)

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали видео, как в районе проведения ООС воины ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов, ликвидировав четырех "ДНРовцев".

Также мы писали о том, что на Донбассе воины ВСУ ликвидировали вражеский Дзот и нанесли оккупантам потери в живой силе. В результате точных ударов в районе Хутора Вольное в Луганской облатси были уничтожены 3 боевика, еще 4 получили ранения. В сети показали видео точных ударов.

Напомним, что ранее в сети показали видео, как ВСУ разгромили боевиков на Донбассе с помощью военного беспилотника. Украинские военные нанесли удар по опорному пункту девятого полка российско-оккупационных войск.