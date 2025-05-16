На тлі розлучення: ексдружина Розового вразила відвертими фото у нижній білизні
Колишня дружина відомого коміка і військового Віктора Розового привернула увагу новою серією спокусливих світлин у спідній білизні. Фото з'явилися після новин про їхнє розлучення і викликали жваве обговорення в мережі.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост Ольги Мерзлікіної в Instagram.
Для фотосесії ексдружина коміка вибрала досить відверте вбрання - вона позувала в чорному мереживному корсеті на бретельках.
Корсет щільно облягав її талію, підкреслюючи підтягнуту фігуру. Знизу корсета видно чорний шкіряний пояс з металевими кільцями. А завершили образ чорні панчохи з підв'язками.
На інших фото можна розглянути її образ повністю. Пікантне вбрання вона доповнила червоними туфлями-човниками на високих підборах, які візуально підкреслили стрункі ноги.
Як відреагували в мережі
Фоловери акторки тут же почали коментувати її відверті фото:
- "Ще одне підтвердження, що зраджують будь-яким жінкам, і розумним, і красивим, і неймовірно пристрасним, і сексуальним. І це не тому, що вона була в чомусь недостатньою як дружина, це насамперед проблема чоловіка, який йде зраджувати, проблема в його голові. Тому, дорогі жінки, любіть себе, цінуйте себе і завжди насамперед обирайте СЕБЕ! З вами все ок, це не ваша проблема!"
- "Як такій дружині можна зраджувати?"
- "Шикарна"
- "Боже! Це надзвичайно красиво! І модель, і образ, і бачення фотографа!"
- "Яка ви розкішна"
- "Ви дуже красива і жіночна. І з чудовим почуттям гумору".
Розовий з дружиною (фото: instagram.com/crystalsaloncomua)
Що відомо про розлучення
Днями Мерзлікіна написала в мережі, що вона подає на розлучення з коміком Віктором Розовим, відомим багатьом українцям як гуморист із команди "Загорецька Людмила Степанівна" в "Лізі сміху".
Причиною вона назвала численні зради чоловіка.
Сам комік незабаром підтвердив, що розлучається з Мерзлікіною. Він зазначив, що вони ухвалили таке рішення спільно і "ніхто нікого не кидав".
Хто така Ольга Мерзлікіна
Ольга Мерзлікіна - українська модель, гумористка, актриса розважального YouTube-каналу "Горобина". Дівчина родом із Рівненської області, але вже довгий час живе у Львові.
У березні 2024 року вона вийшла заміж за Розового, який на той момент був військовим третьої штурмової бригади "Азова". Весілля відгуляли у Львові, а ведучим події став Ігор Ласточкін.
А за кілька тижнів Розовий отримав осколкове поранення в голову. Комік був на межі життя і смерті, проте лікарям вдалося його врятувати.
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