На тлі розлучення: ексдружина Розового вразила відвертими фото у нижній білизні

Колишня дружина відомого коміка і військового Віктора Розового привернула увагу новою серією спокусливих світлин у спідній білизні. Фото з'явилися після новин про їхнє розлучення і викликали жваве обговорення в мережі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост Ольги Мерзлікіної в Instagram.

Для фотосесії ексдружина коміка вибрала досить відверте вбрання - вона позувала в чорному мереживному корсеті на бретельках.

Корсет щільно облягав її талію, підкреслюючи підтягнуту фігуру. Знизу корсета видно чорний шкіряний пояс з металевими кільцями. А завершили образ чорні панчохи з підв'язками.

На інших фото можна розглянути її образ повністю. Пікантне вбрання вона доповнила червоними туфлями-човниками на високих підборах, які візуально підкреслили стрункі ноги.

Як відреагували в мережі

Фоловери акторки тут же почали коментувати її відверті фото:

"Ще одне підтвердження, що зраджують будь-яким жінкам, і розумним, і красивим, і неймовірно пристрасним, і сексуальним. І це не тому, що вона була в чомусь недостатньою як дружина, це насамперед проблема чоловіка, який йде зраджувати, проблема в його голові. Тому, дорогі жінки, любіть себе, цінуйте себе і завжди насамперед обирайте СЕБЕ! З вами все ок, це не ваша проблема!"

"Як такій дружині можна зраджувати?"

"Шикарна"

"Боже! Це надзвичайно красиво! І модель, і образ, і бачення фотографа!"

"Яка ви розкішна"

"Ви дуже красива і жіночна. І з чудовим почуттям гумору".

Розовий з дружиною (фото: instagram.com/crystalsaloncomua)

Що відомо про розлучення

Днями Мерзлікіна написала в мережі, що вона подає на розлучення з коміком Віктором Розовим, відомим багатьом українцям як гуморист із команди "Загорецька Людмила Степанівна" в "Лізі сміху".

Причиною вона назвала численні зради чоловіка.

Сам комік незабаром підтвердив, що розлучається з Мерзлікіною. Він зазначив, що вони ухвалили таке рішення спільно і "ніхто нікого не кидав".

Хто така Ольга Мерзлікіна

Ольга Мерзлікіна - українська модель, гумористка, актриса розважального YouTube-каналу "Горобина". Дівчина родом із Рівненської області, але вже довгий час живе у Львові.

У березні 2024 року вона вийшла заміж за Розового, який на той момент був військовим третьої штурмової бригади "Азова". Весілля відгуляли у Львові, а ведучим події став Ігор Ласточкін.

А за кілька тижнів Розовий отримав осколкове поранення в голову. Комік був на межі життя і смерті, проте лікарям вдалося його врятувати.