На тлі боротьби з раком грудей: зірка "Людей Ікс" вдруге стала мамою (фото)

У 44-річної зірки фільму "Люди Ікс: Апокаліпсис" та її 41-річного чоловіка Джона Малейні народилася дочка.

Олівія розповіла, що дитина з'явилася на світ за допомогою процедури сурогатного материнства.

Манн написала, що дочка народилася 14 вересня, і пара вирішила назвати її Мей, що в перекладі з китайської означає "слива" (у Олівії є китайське коріння).

Олівія Манн і Джон Малейні (фото: instagram.com/oliviamunn)

Актриса зазначила, що їй було важко зважитися на сурогатне материнство, але виносити дитину сама вона вже не може.

Раніше зірка відкладала лікування раку, щоб заморозити яйцеклітини перед гістеректомією.

"Я зазнала стільки сильних емоцій через те, що не змогла виносити свою доньку. Коли я вперше зустрілася з нашою сурогатною матір'ю, ми говорили як мати з матір'ю. Вона проявила до мене стільки милості й розуміння, що я зрозуміла, що знайшла справжнього ангела в житті", - написала вона.

"Словами не висловити мою вдячність за те, що вона берегла нашу малечу протягом дев'яти місяців і втілила наші мрії в життя. Я так пишаюся моєю маленькою сливою, моїм маленьким драконом за те, що вона здійснила подорож, щоб бути з нами", - написала Манн.

Олівія Манн вдруге стала мамою(фото: instagram.com/oliviamunn)

Зазначимо, що у квітні минулого року Олівія дізналася про те, що у неї агресивна форма раку грудей, і разом з командою лікарів розробила план лікування. За перші кілька місяців актриса перенесла кілька операцій, зокрема подвійну мастектомію.

У листопаді 2023 року почалася друга фаза лікування, яка полягала в тому, щоб ввести організм у менопаузу. Навесні цього року Олівії видалили матку, фаллопієві труби і яєчники.

Улітку цього року акторка вийшла заміж за коміка Джона Малейні, з яким зустрічалася з 2021 року. У пари є дворічний син Малкольм.