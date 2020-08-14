Титушко выгнали из Федерации боев без правил через 2 дня после скандального назначения

Вадим Титушко, получивший скандальную известность в 2013 году за нападения на журналистов на акции "Вставай, Украина", был назначен вице-президентом Украинской федерации смешанных боевых искусств (ММА) в Киевской области. Однако пробыть в новой должности спортсмену из Белой Церкви удалось всего лишь пару дней - 14 августа его уже выгнали из организации UF MMA.

Об этом заявили на Facebook-странице UF MMA, ответив таким образом на массу возмущенных комментариев в социальных сетях после резонансного назначения.

"Хотим прокомментировать ситуацию относительно Вадима Титушко. На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA. Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации", - говорится в публикации.

Дело в том, что на днях в Facebook белоцерковской федерации смешанных единоборств появился пост с поздравлениями спортсмена-хулигана, чье имя уже стало нарицательным, с назначением на должность вице-президента UF MMA в Киевской области.

Фото: скрин поста с Facebook-страницы белоцерковской федерации смешанных единоборств

При этом публикация долго не продержалась - ее сняли вскоре после того, как такое решение вызвало резонанс в обществе. К тому же Титушко сейчас является подозреваемым в разбое и угоне автомобиля и два года назад был объявлен в розыск.

Как сообщили "РБК-Украина" в МВД, Вадиму избрали меру пресечения в виде домашнего ареста еще в июне и позже продлили до сентября. Следствие по его делу завершается, материалы уголовного производства готовят для передачи в суд.

Напомним также, что за нападение на журналистов в мае 2013 года Титушко был осужден на 3 года, но наказание заменили на условное. Его фамилия стала нарицательным названием для тех, кто принимает участие в разгоне акций протеста, не являясь при этом представителем силовых органов.