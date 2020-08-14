ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Титушко выгнали из Федерации боев без правил через 2 дня после скандального назначения

Пятница 14 августа 2020 18:51
Титушко выгнали из Федерации боев без правил через 2 дня после скандального назначения
Вадим Титушко (фото: УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

Вадим Титушко находится под домашним арестом

Вадим Титушко, получивший скандальную известность в 2013 году за нападения на журналистов на акции "Вставай, Украина", был назначен вице-президентом Украинской федерации смешанных боевых искусств (ММА) в Киевской области. Однако пробыть в новой должности спортсмену из Белой Церкви удалось всего лишь пару дней - 14 августа его уже выгнали из организации UF MMA.

Об этом заявили на Facebook-странице UF MMA, ответив таким образом на массу возмущенных комментариев в социальных сетях после резонансного назначения.

"Хотим прокомментировать ситуацию относительно Вадима Титушко. На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA. Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации", - говорится в публикации.

Дело в том, что на днях в Facebook белоцерковской федерации смешанных единоборств появился пост с поздравлениями спортсмена-хулигана, чье имя уже стало нарицательным, с назначением на должность вице-президента UF MMA в Киевской области.

Титушко выгнали из Федерации боев без правил через 2 дня после скандального назначения

Фото: скрин поста с Facebook-страницы белоцерковской федерации смешанных единоборств

При этом публикация долго не продержалась - ее сняли вскоре после того, как такое решение вызвало резонанс в обществе. К тому же Титушко сейчас является подозреваемым в разбое и угоне автомобиля и два года назад был объявлен в розыск.

Как сообщили "РБК-Украина" в МВД, Вадиму избрали меру пресечения в виде домашнего ареста еще в июне и позже продлили до сентября. Следствие по его делу завершается, материалы уголовного производства готовят для передачи в суд.

Напомним также, что за нападение на журналистов в мае 2013 года Титушко был осужден на 3 года, но наказание заменили на условное. Его фамилия стала нарицательным названием для тех, кто принимает участие в разгоне акций протеста, не являясь при этом представителем силовых органов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины спортскандал
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь