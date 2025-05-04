Тишкевич шокувала, що фільми з її участю досі виходять на росТБ: "серце прихопило від обурення"

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка з початку повномасштабного вторгнення чітко демонструє свою проукраїнську позицію, шокувала, що фільми з її участю досі виходять на російському телебаченні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки для OBOZ.ua .

“Останній мій проєкт був ще до початку повномасштабного вторгнення - понад три роки тривала пауза. Це була чотирисерійка "Пташка в клітці", здається, так називалась. Паралельно я знімалася в Байрак у головній ролі у фільмі "3+3?". До речі, буквально кілька місяців тому він вийшов, але не в нас - у Росії”, - поділилася Катерина.

Вона була сильно обурена, коли дізналася про це. Однак її колега Даша Трегубова, яка також брала участь у проєкті, заспокоїла акторку.

Артистка зазначила, що таким вчинком Оксана Байрак, насправді, лише погіршила ситуацію для себе. Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Трегубова підкреслила, що в РФ добре знають про антивоєнну позицію Тишкевич і її, тому тепер їм варто запитати себе, чому на російських каналах транслюють фільми зі свідомими українцями.

"Я була дуже здивована, коли про це дізналася. Показ відбувся на Першому каналі. Написала Даші Трегубовій, яка теж грала в цій картині, бо аж серце прихопило від обурення. А Даша відписала, що на це можна подивитися і з іншого боку, мовляв, там прекрасно знають про нашу позицію, тому це їм треба хвилюватися, що дають ефір свідомих українців", - зазначила акторка.

Катя також розповіла про те, як завершилося її спілкування зі зрадницею Байрак після початку повномасштабної війни.

Попри теплі професійні стосунки у минулому, сьогодні акторка не хоче, аби її асоціювали з цією людиною. Оксана Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak)

"Я не знаю, чи можлива взагалі в когось дружба з Оксаною Байрак (усміхається). Але в роботі, треба сказати, мені з нею було комфортно. Я любила її як режисерку. Проте, як тільки гримнуло повномасштабне вторгнення, і вона почала вести пропагандистські етери в соцмережах, жахнулася", - сказала Катерина.

За її словами, після початку великої війни підписники почали звертати увагу на її тісний зв'язок із Байрак.

"Я публічно відповіла, що наші думки абсолютно протилежні, я не розділяю те, що робить Оксана Байрак. І попросила більше не асоціювати мене з цією людиною. Того ж дня вона мені зателефонувала з вимогою видалити допис. І навіть казала, що я маю перед нею перепросити. Може, я дійсно трохи грубо сказала, що вона, ймовірно, не при тямі, але мені не соромно за це. Повідомила їй, що ми розриваємо будь-які стосунки, заблокувала скрізь. З того часу ми не спілкуємося, хоча з її боку були намагання", - розповіла акторка. Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Зірка також пригадала, як перед вторгненням РФ познайомила Байрак з подругою своєї мами, яка пізніше намагалася їх помирити.

"Телефонувала, мовляв, Оксана дала тобі квиток у професію. Ну, це неправда, тому що в мене були відомі роботи й до серіалу "Ніщо не трапляється двічі". Так, справді, ця робота Байрак - дуже масштабний проєкт, вона відкрила яскраву палітру моїх акторських можливостей, картину подивилася величезна кількість глядачів. І я дякую їй за це. Але коли людина свідомо робить зло (а я вважаю, що ті її дописи в соцмережах були саме такими), мовчати не збираюся", - пояснила Тишкевич.

Вона також зазначила, що намагалася протидіяти деструктивному впливу цих дописів на українське суспільство. Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Я готова була воювати, щоб вона не продовжувала засмічувати мізки українцями дописами на тему "все не так однозначно". Ба більше, звернулася до знайомих у СБУ з проханням звернути увагу на це. І там ніби-то навіть відкрили справу, принаймні така в мене була інформація”, - поділилася знаменитість.

Згодом, за її словами, стало відомо, що Оксана Байрак безперешкодно виїхала до Росії.

"Мені не хочеться думати, що наші спецслужби, як то кажуть, дружать з такими кадрами. Я вирішила для себе, що, ймовірно, вона на той момент була не настільки важливою, були більш небезпечні фігури, якими треба було займатися", - підсумувала Тишкевич.

Що говорила про війну Оксана Байрак

Оксана Байрак - українська режисерка, відома завдяки численним серіалам, які мали широку популярність. Вона народилася в Сімферополі, а після анексії Криму продовжувала жити то в Україні, то в Росії.

Коли 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення, Байрак перебувала в Одесі, куди приїхала святкувати свій день народження.

Протягом певного часу вона залишалася в місті, проте вже у 2023 році стало відомо, що вона "засвітилася" на території Росії. Там режисерка почала працювати над новим серіалом для пропагандистського телеканалу "Россия-1", використовуючи вигадане ім’я Фрося Касьян. Оксана Байрак (фото: instagram.com/ksanabayrak)

Байрак неодноразово висловлювала свою проросійську позицію. Вона звинувачувала Україну в початку війни та переконана, що українці та росіяни - "братні народи".

Крім того, вона відкрито підтримувала скандальних персон, зокрема Оксану Марченко - дружину Віктора Медведчука, а також телеведучу Сніжану Єгорову, яка називала Путіна "рятівником".