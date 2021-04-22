Тищенко про скандальную вечеринку в отеле: "ничего не нарушал"

Нардеп Николай Тищенко, устроивший вечеринку в честь жены в разгар карантина в Киеве, считает, что он ничего не нарушал.

Член партии "Слуга народа" и бывший судья шоу "Мастер Шеф" заявил, что скандал про него заказали специально, а прозвучавший салют вообще был неожиданностью, мол, он его не заказывал. Тищенко уверил журналиста, что он вообще не имеет к этому отношения и вообще он ничего не нарушал.

"Мы ничего не праздновали в течение двух лет. У меня молодая семья. Я ценю эти отношения. Я их долго искал и боролся за них. Я хочу жить и хочу такую же жизнь сделать для своих избирателей. Но это моя личная жизнь. Я живу в своей стране и строю ее. Если вы хотите еще и жить в моей постели, то я не готов пустить всю страну в свою постель", - заявил Тищенко.

Тищенко сказал, что ради искупления вины он готов поехать на Донбасс на фронт и оказать там финансовую помощь.

Что ранее говорил Тищенко о вечеринке

Ранее Тищенко заявлял, что мероприятие проводилось в номере отеля, а не в ресторане.

"С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов", - заявил "Слуга народа".

По его словам, никаких уголовных или административных дел, как и штрафов за нарушение правил карантина - не было. Мол, потому что "нет самого факта нарушения".