Тищенко подцепил коронавирус: со многими контактировал

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и ресторатор Николай Тищенко заболел коронавирусом. Накануне политик совершал вояж по городам Украины.

Об этом стало известно в пятницу, 16 октября, сообщает Telegram-канал Vesti, ссылаясь на собственные источники в партии СН.

Известно, что в последние дни Тищенко много и активно ездил по стране. В частности он посетил Одессу и Николаев, где контактировал со многими политиками и чиновниками.

Так, ко Дню защитника отечества 14 октября Тищенко также активно рекламировал акцию, в рамках которой по Украине решили провезти булаву. С этим самым атрибутом Владимир Зеленский в роли Голобородько снимался в телевизионном сериале "Слуга народа".

Николай Тищенко с киношной булавой в Николаеве (фото: economics-prorok.com)

Позже информацию о болезни подтвердил и сам депутат в своих соцсетях.

"​​Сдал тест на коронавирус - результат положительный. Температура 36,8 - поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - написал он.

Николай Тищенко заболел коронавирусом (фото: Telegram/Тищенко)

Отметим, что Николай Тищенко имеет очень скандальную славу. Еще до того, как фракция "Слуга народа" объявила своим кандидатом на должность мэра Киева Ирину Верещук, нардеп также выказывал свои амбиции в этом направлении, и не обошлось без конфузов.

Одной из неоднозначных ситуаций, которая разошлась мэмами по интернету, стала инициатива Тищенко завалить песочницы на детских площадках песком.

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