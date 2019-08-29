Тищенко нахамил журналистке из-за вопроса об Иловайской трагедии (видео)

Николай Тищенко, известный ресторатор, а также новоизбранный депутат от партии "Слуга народа", не смог ответить на вопрос журналистки об Иловайской трагедии и нахамил ей. С этого начался его первый рабочий день в качестве народного депутата Верховной Рады Украины. Об этом пишет издание Inforesist.

29 августа в Украине – День памяти защитников и народные депутаты собрались перед первым заседанием Верховной рады возле Стены памяти павших за Украину, чтобы отдать им дань уважения. На мероприятии присутствовал также Николай Тищенко, который был избран в парламент от партии "Слуга народа". К нему подошла журналистка и спросила, почему первый рабочий день новой Верховной Рады важно начинать именно отсюда.

"Потому что это пример для всех, что мы пришли работать и изменять страну. И в первый день мы пришли отдать дань уважения семьям погибших, воинов, героев, и только так – героев", - ответил Тищенко.

Николай Тищенко в Верховной Раде (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Журналистка переспросила нардепа, помнит ли он, что произошло в Украине пять лет назад в этот день.

"Да, это помнит вся страна и это еще дает возможность нам понять…что мы пришли изменять страну", - добавил Тищенко.

А вот на уточняющий вопрос, почему президент назначил День памяти защитников именно на 29 августа, народный депутат ответить не смог и сказал, что этот вопрос нужно задать Владимиру Зеленскому. Журналистка попыталась снова уточнить, помнит ли Тищенко то, что произошло пять лет назад, но нардеп начал возмущаться.

"Мы все помним и поэтому мы здесь. Спасибо", - сказал Тищенко и поспешил уйти, но тут же вернулся, чтобы высказать свое мнение о вопросах.

"Мне что два года? Я..я больше к вам не подойду. Мне же не два года, а вопросы вы задаете, как двухлетнему мальчику. Это был первый и последний раз, когда я с вами разговаривал", - пригрозил Тищенко журналистке и ушел.

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