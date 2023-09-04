"Тиран і насильник". Екс-дружина зірки українських серіалів шокує деталями сімейного життя

Мені соромно про це

Валентина Марініна, колишня дружина відомого українського актора Костянтина Войтенка розповіла, що стала жертвою нарциса та насильника.

"Мій колишній чоловік - перверзний нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина та мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він - колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство", - пише вона на своїй сторінці в Instagram.

По словах Валентини, вона до певного часу приймала такі форми та систему. І тому виною час та суспільство у якому вона виросла.

"В системі насильства - моя шкільна вчителька, яка дозволила собі дати мені підзатильник. Хлопчик зі школи, який вдарив ногою. "Подружка", яка у сварці кричала на мене "сука". В ній покарання ременем, образи, крики, в ній - "ген" насильства, родова памʼять, притаманна багатьом на пострадянському просторі", - додає жінка.

Поліція пропонувала помиритися

Вона розповіла, що змушена була викликати поліцію після випадку домашнього насильства. І співробітники правоохоронних органів пропонували їй помиритися з чоловіком.

"Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після випадку фізичного домашнього насильства, поліція натякала: "ви подумайте, може помиритеся? Інакше у нього виправні роботи й він вже буде "чіслітса". Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сімʼях так "не прийнято" - писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і наче ж пристойних", - описує Валентина.

Вона зазначає, що якби подібний виклик відбувся в іншій розвинутій країні світу, то вона мала б повне право попросити колишнього піти з дому і він би втратив право наближатися до неї. А ще - вона мала б право на підтримку та захист. Але у той день до неї приїхав тато, який також почав її м'яко відмовляти.

По словах танцівниці, вона у той момент не зустріла на своєму шляху нікого, хто б засудив насильство, бо те насильство - "норма українського життя".

Після тої домашньої бійки стосунки трохи налагодилися і пара разом поїхала на відпочинок до Туреччини.

Валентина Марініна (фото: instagram.com/valya.marinina)

"І нове коло розмов уночі (так, насильники "працюють" за зачиненими дверима): "Валь, тобі треба до психіатра, психолог вже не допомагає, психіатр випише пігулки й нормальною станеш, подивись, ти взагалі не ок". Потім тижневі ігри Кості у "мовчанку". Вони зводили мене з розуму. Синці загоїлися швидко. Газлайтинг і психологічне насильство травмували мене набагато глибше", - розповіла Валентина.

Вона додала, що є клієнтом психологів та психотерапевтів вже 5 років і проробила з собою вже дуже багато практик, досвідів, було багато спеціалістів та консультацій.

"Лише зараз я наважилася сказати публічно. Лише зараз, вже рік як в офіційному розлученні, коли маю підтримку Ірландії, в якій будь-яка форма насильства карається законом та громадською думкою. Коли точно знаю, що я сама тепер вмію інакше. Коли точно знаю, що я не винна. І коли дуже втомилася соромитися того і про то мовчати", - зазначає вона.

Крім того, вона пояснила, що насильника від людини, яка намагається жити інакше, відрізняє вміння визнавати помилки та бажання змінюватися.

"У мого колишнього цього бажання нема. Як і просто щирого "пробач". Вірогідно, він і не зможе. Але я не його психотерапевт і не його мама. А мама його дитини, яка втомилась навіть після розлучення і переїзду за тисячі кілометрів, відбиватися від його агресивності та маніпуляцій. Так, мій колишній чоловік і відомий актор Костянтин Войтенко - домашній тиран з, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник", - повідомила танцівниця.

Костянтин Войтенко (фото: instagram.com/constantine.voytenco)

Шлюб Валентини та Кості

У 2015 році актор Костянтин Войтенко одружився з українською танцівницею, учасницею другого сезону "Танцюють всі!" Валентиною Марініною. В грудні 2016 року в них народилася донька Емілія. У жовтні 2022 року Валентина та Костянтин розлучилися.

Костянтин Войтенко відомий по своїх ролях у серіалі "Мухтар", "Коли ми вдома", "Село на мільйон", "Друге життя Єви", "Параджанов", "Толока", "Майор та магія" та інших.