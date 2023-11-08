Тіна Кароль шокувала ціною сукні, яку обрала для нового кліпу. Так коштує новий IPhone

Кароль вибрала дуже дорогу сукню для кліпу "Не святі"

Співачка дуже любить одягати вишукані речі, які демонструють її рівень. Вона полюбляє класику, це сукні, спідниці, костюми. Стиль Тіни дуже елегантний та жіночний, що виокремлює її серед інших артисток.

Щоправда, останнім часом жінка почала дивувати поціновувачів своєї творчості дуже відвертими нарядами.

Наприклад, для зйомок останнього кліпу “Не святі” поп-діва обрала “маленьку чорну сукню”, як казала Коко Шанель. Але непросту, а досить дорогу і демонструючу її сексуальність.

Сукня Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Сукня Тіни належить до британського бренду Nensi Dojaka. Сукні від цього дизайнера носять: Белла Хадід, Зендая, Кендалл Дженнер, Кім Кардаш’ян, Анна Тейлор Джой та інші голлівудські зірки.

Тож, бренд не з простих. І вартість такої сукні, яку обрала українська співачка, становить 68 тисяч 550 гривень.

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Звісно, на виконавиці ця маленька асиметрична сукня виглядає бездоганно і підкреслює всі принади Кароль. Й до того ж чудово вписується у концепцію кліпу.

Це далеко не перша дорога річ в гардеробі артистки. Вона має багато брендових, стильних і дорогих суконь та костюмів, в яких виходила у світ. Але всі вони є сценічними образами, тобто, сама жінка на них гроші не витрачає.

В основному це бартери. Якщо пригадати її слова у випуску Ніколаса Карми, то брендовий одяг Тіна собі вже самостійно не купувала давно, а все що вона має це лише завдяки рекламним колабораціям зі світовими та українськими брендами і співпраця з самими дизайнерами напряму.

Вартість сукні Кароль у кліпі "Не святі" (фото: instagram.com/nensidojaka)