Тина Кароль призвала голосовать за Зеленского: реакция фанатов

Тина Кароль высказалась касательно выборов 2019, отдав предпочтение в пользу Владимира Зеленского. О своем решении исполнительница заявила 1 апреля в Instagram-stories.

Певица и судья шоу Голос країни 9, которая является для многих образцом женственности и элегантности, на этот раз разделила фанатов на два лагеря, огласив свое мнение касательно выборов.

Поклонники Тины Кароль неоднозначно восприняли призыв исполнительницы голосовать за Владимира Зеленского. Одни искренне поддержали певицу, другие, напротив, посчитали ее предательницей:

"Отписываюсь, хотя очень нравитесь как певица, как украинка. Но данная агитация - это предательство для Украины";

"Мне кажется, у нас свободная страна, в которой каждый человек имеет право выбора. У каждого человека есть свои убеждения и определенные принципы";

"Выражения своего мнения теперь называется агитацией?";

"Даже не знаю, как комментировать ситуацию с Зеленским";

"А я поддерживаю выбор Тины!";

Напомним, что ранее знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белой рубашке и черном пиджаке с белой вышивкой. Фанам понравился подобный эксперимент Тины и они засыпали ее восхищенными комментариями.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Мы писали, что Тина Кароль пленила поклонников "прожигающим" взглядом. Отметим, что певица опубликовала фото из фотосессии для украинского Vogue, которая прошла несколько лет назад. Но Кароль все также очаровательна.

Мы также писали, что обворожительная Тина Кароль пленила нежным образом. Поклонники отметили, что на этом фото она выглядит, как 18-летняя девушка.