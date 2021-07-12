Тина Кароль чуть не отравилась на Atlas Weekend: "тянулась за глотками воздуха"

Тина Кароль едва не отравилась во время своего выступления на сцене Atlas Weekend 2021. Из-за большого количества пиротехники, певица оказалась в облаке угарного дыма и начала задыхаться.

Об этом Тина Кароль рассказала на своем YouTube -канале и призналась, что эта ситуация очень похожа на задымление во время пожара.

По словам артистки, в первый день фестиваля пиротехники было не так много, а вот на второй день ситуация стала просто катастрофическая.

"Мы никогда не тестировали с ней. И получилось, что я оказалась в дымке угарного газа. Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше. То есть, это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться", - рассказала Кароль.

Она добавила, что перед этим концертом не спала почти целую ночь из-за переживаний. А начало концентра в первый день задержалось – из-за того, что во время выступления предыдущих музыкантов всю сцену засыпали конфетти.

Режиссерам пришлось в экстренном порядке организовать уборку, так как Тина Кароль должна была выехать на мотоцикле с водителем. А проезд по сцене с конфетти мог бы стать опасным.

"Мы понимаем, что для мотоцикла это скользко. И прямо на месте, за 10 минут до выхода находятся какие-то пылесосы, вентиляторы, люди бегают по сцене, сметают этот метафан. Никто не был к этому готов", - сообщила Кароль и призналась, что ее это разозлило.

Тина Кароль рассказала, как едва не отравилась на сцене Atlas Weekend