Тімур Мірошниченко замилував палкими поцілунками з дружиною (відео)

Сьогодні, 9 жовтня, Інні Мірошниченко виповнюється 37 років. У зв'язку з цим її чоловік, телеведучий Тімур Мірошниченко, зворушливо звернувся до неї та показав миле відео.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію знаменитості у Instagram .

"Ти така різна, але однакова кохана. До безтями! З твоїм днем", - підписав він пост.

На відео Інна показана в різних іпостасях: і як дбайлива мама чотирьох дітей, двоє з яких вони усиновили, і як дружина, що кохає, і як суворий адвокат і юрист, а також під час відпочинку та занять спортом, якому Мірошниченко приділяє багато уваги і навіть створила свій власний марафон. Є й кадри пристрасного поцілунку подружжя, яке не бояться демонструвати свої почуття на публіці.

Як відреагували у мережі

Фоловери зіркової пари відразу почали коментувати публікацію і бажати Інні всього найкращого:

"Вітаю, вона реально у вас найкраща, захоплююся нею! Щастя їй, здоров'ю, нехай все встигає і сяє своєю красою та добротою"

"Неймовірна Інно, нехай буде і далі найулюбленішою дівчинкою"

"Прекрасна та сильна жінка! Хай буде вам усім здорова, а ви її робіть щасливою"

"Вам пощастило, що така жінка поряд із вами".

Зазначимо, що Інна також опублікувала на своїй сторінці відео на честь свого дня народження, де показала себе справжню.

Що відомо про сім'ю Мірошниченко

Пара одружилася у січні 2018 року, у червні того ж року у них народилася донька Мія, а 2020-го син Марко.

Мія та Марко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

За останні 2 роки Інна та Тімур усиновили двоє дітей: 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну.

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі. Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

Тімур Мірошниченко з дружиною та всіма дітьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

У листопаді 2023 року хлопчик переніс серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків. А кілька тижнів тому Марселю зробили другу операцію.

Торік Інна Мірошниченко заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоби стати кандидатом.

Подружжя не боїться виховувати 4 дітей (фото: instagram.com/_inna_mi_)

У квітні 2024 року адвокат розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.

З 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.

У червні стало відомо, що родина удочерила дівчинку та привезла її до України.

Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)