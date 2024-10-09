ua en ru
Ср, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тімур Мірошниченко замилував палкими поцілунками з дружиною (відео)

Середа 09 жовтня 2024 10:41
UA EN RU
Тімур Мірошниченко замилував палкими поцілунками з дружиною (відео) Тімур та Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Катерина Собкова

Сьогодні, 9 жовтня, Інні Мірошниченко виповнюється 37 років. У зв'язку з цим її чоловік, телеведучий Тімур Мірошниченко, зворушливо звернувся до неї та показав миле відео.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію знаменитості у Instagram.

"Ти така різна, але однакова кохана. До безтями! З твоїм днем", - підписав він пост.

На відео Інна показана в різних іпостасях: і як дбайлива мама чотирьох дітей, двоє з яких вони усиновили, і як дружина, що кохає, і як суворий адвокат і юрист, а також під час відпочинку та занять спортом, якому Мірошниченко приділяє багато уваги і навіть створила свій власний марафон. Є й кадри пристрасного поцілунку подружжя, яке не бояться демонструвати свої почуття на публіці.

Як відреагували у мережі

Фоловери зіркової пари відразу почали коментувати публікацію і бажати Інні всього найкращого:

  • "Вітаю, вона реально у вас найкраща, захоплююся нею! Щастя їй, здоров'ю, нехай все встигає і сяє своєю красою та добротою"
  • "Неймовірна Інно, нехай буде і далі найулюбленішою дівчинкою"
  • "Прекрасна та сильна жінка! Хай буде вам усім здорова, а ви її робіть щасливою"
  • "Вам пощастило, що така жінка поряд із вами".

Зазначимо, що Інна також опублікувала на своїй сторінці відео на честь свого дня народження, де показала себе справжню.

Що відомо про сім'ю Мірошниченко

Пара одружилася у січні 2018 року, у червні того ж року у них народилася донька Мія, а 2020-го син Марко.

Тімур Мірошниченко замилував палкими поцілунками з дружиною (відео)

Мія та Марко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

За останні 2 роки Інна та Тімур усиновили двоє дітей: 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну.

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі. Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

Тімур Мірошниченко замилував палкими поцілунками з дружиною (відео)

Тімур Мірошниченко з дружиною та всіма дітьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

У листопаді 2023 року хлопчик переніс серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків. А кілька тижнів тому Марселю зробили другу операцію.

Торік Інна Мірошниченко заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоби стати кандидатом.

Тімур Мірошниченко замилував палкими поцілунками з дружиною (відео)

Подружжя не боїться виховувати 4 дітей (фото: instagram.com/_inna_mi_)

У квітні 2024 року адвокат розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.

З 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.

У червні стало відомо, що родина удочерила дівчинку та привезла її до України.

Тімур Мірошниченко замилував палкими поцілунками з дружиною (відео)

Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Раніше Інна Мірошниченко показала, який сюрприз підготувала для названої доньки.

Також Тімур Мірошниченко розповів про ревнощі між дітьми у великій родині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Тимур Мірошниченко
NEWS
Частину українців до 25 років звільнять від мобілізації: що вирішила Рада
Частину українців до 25 років звільнять від мобілізації: що вирішила Рада