Тимошенко рассказала про ужасы пережитого COVID-19: было очень страшно

Юлия Тимошенко рассказала, как поборола коронавирус, и что многое переосмыслила после ужасов пережитой болезни. Народный депутат заявила, что во время болезни была на грани жизни и смерти.

Об этом лидер партии "Батькивщина" рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я могу сказать, что было очень страшно. Это я вам честно скажу. Что когда ты задыхаешься, кажется, что из тебя уходит жизнь, и ты оставляешь этот мир, потому что действительно не знаешь, чем это закончится через пять или десять минут", - рассказала политик.

Тимошенко говорит, что многое переосмыслила после пережитого. Также она посоветовала не относиться легкомысленно к коронавирусу, которым также переболели ее дети и внуки.

"Сейчас ходит столько разных версий: откуда коронавирус, естественно он возник или неестественно, политический или не политический... Я хочу сейчас всем сказать: для человека, который заболел, это не имеет никакого значения. Просто надо четко знать, что коронавирус - это такая болезнь, которая является лотереей. Ты можешь вытащить легкую форму, а можешь вытащить смертельную форму", - заявила она.

Коронавирус у Юлии Тимошенко выявили 23 августа. После интенсивного курса терапии политик пошла на поправку, и уже 11 сентября стало известно, что лидер "Батькивщины" выздоровела от COVID-19.

К слову, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" кто зарабатывает на тестах на коронавирус и почему украинцы платят за них свыше 1000 гривен; почему выборы, которые состоятся в октябре, могут стать судьбоносными для страны; как Украина должна реагировать на "инаугурацию" Лукашенко.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы.

В частности премьер-министр Денис Шмыгаль, сравнивая уровень дефицита бюджета 2021 года с показателями других государств, заявил, что в Украине он - один из самых низких среди европейских стран.

В Украине дефицит бюджета один из самых низких среди европейских стран

При этом, в прямом эфире заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета на 2021 год, представленный Кабмином.

Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета-2021

В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана про 13 пунктов тайного соглашения с РФ.

Ермак говорит, что никаких тайных соглашений с РФ не существует

Еще Ермак рассказал, когда возможно проведение выборов на оккупированных территориях.

Ермак уверяет: проведение выборов на Донбассе возможно только после полной деоккупации

В программе также выступил бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь, один из подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич. Он в частности рассказал об угрозах для Украины со стороны Беларуси и России.

Шушкевич высказался об угрозе для Украины со стороны Беларуси и России