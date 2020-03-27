Тилля Линдеманна в больнице проверили на коронавирус: что показал результат

Тилль Линдеманн был экстренно госпитализирован в Берлине, где солисту и лидеру групп Rammstein и Lindemann сделали быстрый тест на коронавирус.

В немецкой прессе появились сообщения о том, что результат на COVID-2019 был положительным, тем самым вызвав огромную обеспокоенность у армии поклонников музыканта. Сейчас представители артиста выступили с официальным заявлением и внесли ясность.

Отмечается, что 57-летний Линдеманн попал в больницу по рекомендации его доктора вечером 26 марта, и провел в отделении интенсивной терапии одну ночь.

"Сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше", - говорится в сообщении на Facebook-странице группы Rammstein.

Подчеркивается, что тест на коронавирус был отрицательным.

Напомним, что три недели назад Тилль Линдеманн выступал со своим проектом Lindemann в Киеве. Позже он отправился в Чернобыльскую зону отчуждения и покатался на заброшенной карусели в Припяти.

Накануне рокер опубликовал в сети фото с нецензурными словами "в адрес" COVID-2019.

Как сообщалось ранее, в больницу с коронавирусом попал известный музыкант Игорь Николаев - певца и композитора экстренно госпитализировали с признаками коронавируса в московскую больницу, и предварительный анализ показал заражение COVID-2019.