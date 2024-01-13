Не тільки солодощі містять цукор. Дієтолог пояснила, у яких продуктах його багато

Чому не можна зловживати цукром

"Засипаючи вранці в тарілку пластівці або мюслі, багато людей не здогадуються, скільки цукру їм доведеться з’їсти на сніданок. Здавалося б, цілком достатньо того, що на упаковці написано "diet" (дієтичний), "healthy" (здоровий) або "slim" (стрункий). Тим часом велика частина сухих сніданків для дорослих і дітей, якими прикрашені полиці всіх супермаркетів, перенасичена цукром", - пише дієтолог.

За словами Фус, на одну порцію підсолоджених пластівців або мюслі припадає не менше 4 ложок цукру.

"Такий сніданок зазвичай викликає приємне відчуття легкості і навіть підвищує настрій. Правда, ненадовго. Дуже швидко з’являється бажання перекусити, щоб дотягнути до обіду. Причому кількість таких перекусів безпосередньо залежатиме від того, коли вдасться пообідати", - додає експерт.

Перекуси теж часто бувають солодкими. Це можуть бути не тільки печиво з цукерками, а й свіжі продукти, наприклад, фрукти, в яких вміст цукру теж великий.

"А за цілий день скільки разів людина може перекусити, особливо не замислюючись над кількістю того, що вона їсть. Подумаєш, з’їв непомітно кілограм винограду, персиків або пристойну жменю сухофруктів... Це ж корисно.⁣⁣ Але навіть в корисних продуктах має бути міра", - наголошує дієтолог.

Чим небезпечне зловживання цукром

Фус зазначає, що велика кількість глюкози і фруктози в раціоні - це слабкі судини, проблеми з суглобами і кістковою тканиною, погіршення стану кишкової флори, підвищення толерантності до глюкози. І, звичайно, зайва вага!⁣⁣⠀

"Я не пропоную їсти з калькулятором у руках. Є простіший спосіб скоротити кількість солодких продуктів у вашому харчуванні. Залишайте солодощі тільки невеликим десертом після того, як з’їли овочі, кашу, рибу, тобто повноцінно поїли. Пам’ятаєте слова мами в дитинстві - "з’їж, потім дам солодке"? І ви побачите, як з часом цукор не буде займати важливого місця у вашому харчуванні. І не буде його так нескінченно багато", - каже дієтолог. ⁣⁣⠀