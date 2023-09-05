Не тільки, щоб "груди зробити". Що таке реконструктивна хірургія та навіщо вона потрібна військовим

Що таке реконструктивна хірургія

Реконструктивна хірургія - це фактично те саме, що й пластична. Це останній етап медичної допомоги військовим, де йдеться про психологічний комфорт, а не життєво важливі речі, як, наприклад, збереження здатності рухатися.

Проте базовими знаннями пластичної хірургії повинні мати й хірурги іншого профілю. Адже тоді вони зможуть правильно вчинити у момент першого етапу надання допомоги. У майбутньому це значно спрощує роботу пластичного хірурга та робить її більш ефективною.

Реконструктивна хірургія є важливою для психологічного комфорту військових (фото: особистий архів Дмитра Слоссера)

"Якщо йдеться про ампутацію нижньої кінцівки, то на першому етапі є надзвичайно важливим правильне формування культі (частина кінцівки, що залишається після ампутації - ред.). Також іноді трапляються моменти, коли пацієнт хоче зберегти ногу, яка фактично не буде повноцінно функціонувати на відміну від якісного протеза", - розповідає читачам Styler український пластичний хірург Дмитро Слоссер.

А бувають випадки, коли протез стане більш ефективним рішенням, ніж реконструкція, чи навпаки - без реконструкції не обійтися.

"До невідкладної пластичної хірургії можна віднести хірургію опіків. Це операції, з якими зустрічається кожен військовий медик", - відповідає лікар.

Деякі випадки пластичної хірургії є невідкладними (фото: особистий архів Дмитра Слоссера)

Загалом не варто недооцінювати напрямок пластичної хірургії, оскільки таким чином відбувається не лише відновлення зовнішнього вигляду, а й покращення психологічного стану, який може ускладнюватися враховуючи наслідки отриманих ушкоджень.

"Важливо розуміти, що у кожній хірургічній спеціальності є елементи реконструкції. Так чи інакше робота хірурга - це відновлення деформації чи недостатності певної частини тіла: вуха, ока, кінцівки тощо. Подібні операції як правило виконує не пластичний хірург, а вузькопрофільний спеціаліст, що володіє відповідними методами", - каже фахівець.

Базові знання з реконструктивної хірургії потрібні й для хірургів інших напрямків роботи (фото: особистий архів Дмитра Слоссера)

Чому така хірургія є важливою

За словами Слоссера, в перші тижні повномасштабного вторгнення лікарі надавали лише базову хірургічну допомогу. Але надалі тенденція буде змінюватися.

"Важливим є фактор відновлення та реабілітації, оскільки перед тим, як розпочати хірургічне втручання після отримання серйозних травм, варто дочекатись повного загоєння рани. Зазвичай такий період становить пів року, але й бувають випадки коли потрібно значно більше часу", - пояснює медик.

Таким чином уже зараз, через півтора року війни, починає надходити все більше звернень військових, яким потрібна реконструктивна хірургічна допомога.

У зв'язку з цим майбутні українські лікарі потребують якісного та ефективного навчання в галузі пластичної хірургії.

"За кордоном неможливо стати пластичним хірургом, якщо протягом навчання не було пройдено етапу вивчення реконструктивної медицини. Сподіваюсь, що після війни система освіти зміниться й в Україні", - резюмує Слоссер.