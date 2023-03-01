Не тільки під час коронавірусу: коли виникає втрата нюху і чим можна швидко його повернути

Чому виникає втрата нюху

Аносмія, саме так по-науковому називається втрата нюху, виникає при різних захворюваннях. І цей стан може суттєво погіршувати якість життя, тому що навіть часткова втрата нюху погіршує у пацієнта стосунки з їжею. Це веде до втрати ваги та нестачі поживних речовин. А ще може спричинити депресію та інші психологічні стани.

Втрата нюху буває при:

Застудах та грипі

Синуситах

У разі алергії

Через нарости в носі (назальні поліпози)

Іноді внаслідок черепно-мозкової травми

Як можна допомогти у разі аносмії

Насамперед потрібно з'ясувати причину втрата нюху. Якщо це прояв алергії чи застуди, цілком можливо, допоможе звичайне симптоматичне лікування.

Але в деяких випадках потрібно набратися терпіння та просто почекати. Іноді нюх повертається за кілька тижнів чи місяців. У легких випадках допоможуть навіть промивання із сольовим розчином.

Допомогти в такій ситуації можуть краплі зі стероїдними гормонами, особливо якщо втрата нюху пов'язана із синуситом чи назальними поліпами. Але такі краплі виписати може лише лікар.

У затяжних випадках можна практикувати тренування нюху. Як пишуть у Британському медичному журналі, тренування полягає в тому, що людина вдихає ефірні олії певних видів та за певною схемою.

Чи потрібна вам така "гімнастика" після коронавірусу, хірургічного втручання або з інших причин - вирішити може тільки ваш лікар.