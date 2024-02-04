Не тільки груди: MamaRika розповіла про ще одну пластичну операцію

Артистка наважилася на ще одну операцію

За словами зірки, після кесерового розтину у неї з’явився шрам, а також випирав живіт.

Це не влаштовувало її, тому вона окрім підтяжки грудей зробила мініпластику живота.

"Ви ж знаєте, що я робила кесарів розтин. Так вийшло, що в мене з'явився ось цей балкончик. У мене було таке трошки нависання. Його не всі бачили, але я його бачила і мені було від цього дискомфортно", - поділилася MamaRika.

MamaRika зробила декілька пластичних операцій (фото: instagram.com/mamarika_official)

Операція, каже артистка, була досить простою, порівняно з мамопластикою, але це все ж таки теж втручання.

"Ми до цього поставили серйозно. Загалом вся операція зайняла дві години. Півтори години мені робили груди і півгодини робили ось цей мій шовчик після кесаревого. Тому я в бандажі", - розповіла у сторіз виконавиця.

Також додала, що жінки повинні себе любити такими, якими вони є.

Однак якщо їм хочеться щось у собі змінити, то виконавиця не бачить у цьому нічого поганого. Адже жінка має подобатись собі.