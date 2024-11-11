Не тільки "Гра в кальмара". 7 фільмів та серіалів про виживання та жорстокі ігри, які вас вразять

Цікаві фільми та серіали здатні захопити та стати чудовим варіантом для відпочинку. І якщо ви не вважаєте себе фаном комедій та мелодрам, вас можуть зацікавити історії про виживання, жорстокі ігри та боротьбу за життя.
РБК-Україна (проект Styler), зібрало для вас найцікавіші стрічки (повнометражні чи багатосерійні), серед яких ви точно знайдете щось цікаве для себе.
Серіал вийшов декілька років і наробив чимало галасу. В центрі сюжету - небезпечна та жорстка гра, в який має бути лише один переможець. Всі інші втрачають не лише шанс на величезне багатство, а ще й своє життя. До речі, нещодавно було анонсовано другий сезон, на який багато хто вже дуже чекає.
А цей фільм вразить фанів трилерів. В ньому ви побачите історію про людей, які опинилися у кубі - кімнаті, з якої їм потрібно вибратися. Звісно ж, це дуже нелегко. Ба більше, спробуйте випробовувати власну спостережливість - дивіться уважно, буде чимало прихованих знаків та "пасхалок".
Серіал про виживання та суворі класи, на які було поділено людей, змусить вас затамувати подих. Уся річ у тому, що ці люди вимушені жити у довжелезному потязі, який дивом вцілів під час початку Льодовикового періоду.
А цей серіал вже став культовим. У ньому ви побачите історію про 48 пасажирів літака, які виживуть після авіакатастрофи та опиняться на безлюдному острові. Вони розуміють, що шансів на те, що їх хтось врятує, дуже мало. А острів, який стає їхньою пасткою, приховує чимало моторошних секретів.
Серіал про виживання, буде цікавим як для фанів історій про постапокаліпсис, так і для тих, хто любить фентезі й бойовики. В центрі сюжету - сто людей, які повертаються на Землю і мають вижити, хоча все навколо сильно змінилося й навряд чи колись там стане безпечно.
Антиутопічний трилер вас вразить. Людство має виживати у дуже складних та жорстких умовах. І лише 3% з усіх, хто досяг 20-річчя, отримують шанс на краще життя.
Культовий фільм розповідає про події, які нібито мали відбуватися вже у 2022 році. Тоді, як вважали автори, мала б з'явитися дуже жорстока гра, в якій не всім вдається вижити. Йдеться про судну ніч, коли на раз на рік всі злочини стають "легальними". Хто доживе до ранку?
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