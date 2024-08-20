Не тільки чорний та зелений. Дієтолог назвала супер-корисні чаї

Чай один з найбільш споживаних напоїв у всьому світі. Цей напій обожнюють чимало людей. Але корисний для організму не тільки чорний або зелений чай.
Які чаї ще мають користь, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Світлани Фус в Instagram.
У зеленому чаї є флавоноїди, які корисні організму. Вони мають антиоксидантну і протизапальну дію, покращують стан ендотелію судин, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань.
Користь трав’яного чаю визначається набором натуральних речовин, які входять до його складу і можуть допомогти в певних станах.
Важливо, щоб інгредієнти таких напоїв були натуральними. А говорити про користь чаю з трав можна, тільки знаючи його склад. Крім того, важливо ознайомитися з показаннями і протипоказання до застосування трав’яних чаїв.
Не рекомендується пити дуже гарячі напої. Це може бути шкідливо для слизової не тільки ротової порожнини, але й шлунку. Ідеальна температура - не більше 60 градусів.
Для організму дуже важливо протягом дня отримувати достатню кількість рідини, частиною якої, крім простої води, можуть бути різноманітні корисні і смачні чаї.
Тільки такий чай, краще вживати без цукру та меду, особливо, коли пити його між прийомами їжі. Трав’яні чаї чергуйте протягом тижня.
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