Не тільки біль у грудях: як на початковій стадії розпізнати інфаркт

Що відом про інфаркт

Кардіолог Марія Павленко розповіла, що серце, як і всі інші органи, має свої судини. Вони називаються коронарними і постачають серцю кров, а з нею - кисень і необхідні для життєдіяльності речовини.

Якщо з якихось причин, одна з кількох з судин перекривається, то зупиняється постачання певної ділянки серця киснем та потрібними речовинами.

Якщо це триває понад 40 хвилин, то може виникнути значне пошкодження серцевого м'яза та до повного незворотного відмирання. Стан, який внаслідок цього виникає, називається інфарктом міокарда (ІМ).

Симптоми та наслідки ІМ можуть бути різними - від миттєвої смерті до безсимптомних випадків.

Які причини виникнення

Найпоширенішою причиною порушення роботи судин серця та перекриття їхнього просвіту є атеросклероз. Це процес, що виникає через довготривале відкладення холестерину та шкідливих ліпідів із кровотоку на внутрішній стінці судин.

З часом такі відкладення збільшуються та порушують функціонування серцевих судин. Перед серцевим нападом одна з бляшок у судині може розірватися та повністю перекрити її просвіт.

Інша причина - перекриття судин серця кровʼяним згустком. Таке може статись внаслідок різних причин та захворювань організму. Зокрема, через сильне звуження коронарних судин, вроджені аномалії їхньої структури, травми та електролітний дисбаланс.

Основні ознаки

До найбільш поширених та характерних симптомів інфаркту міокарда відносять біль у грудній клітці. Цей біль може бути надзвичайно вираженим та сильним або відчуватися як незначний дискомфорт.

Лікар каже, що людина може відчувати тиск, печіння або стиснення в грудній клітці. Також біль може відчуватися не тільки в області грудей, але й віддавати до лівої руки, плеча, шиї, щелепи та спини. Проте варто памʼятати, що не обовʼязково це може супроводжуватись болем у грудній клітці.

Як запобігти інфаркту міокарда

Існують фактори ризику, на які кожна людина здатна вплинути, щоб запобігти серцевому нападу. До них належать:

Куріння - 1 з 5 смертей стаються через серцевий напад. Ризики розвитку серцево-судинних хвороб у курців зростають удвічі

Підвищений артеріальний тиск - важливо слідкувати за показниками свого тиску

Цукровий діабет - вчасна діагностика та лікування допоможе знизити ризик виникнення захворювання судин

Підвищена вага тіла та ожиріння

Психологічні фактори - депресія та стресові події в житті

Дієта з великою кількістю насичених жирів та солі, недостатня кількість фруктів та овочів у раціоні

Недостатня фізична активність - важливо вести активний спосіб життя та займатися фізичною активністю

Вживання алкоголю - варто обмежувати вживання напоїв

Також існує ряд факторів, які змінити неможливо. Наприклад, старший вік та генетична схильність.

Як допомогти людині з інфарктом міокарда

Якщо ви запідозрили, що у вас чи у людини поруч може бути інфаркт міокарда, негайно зателефонуйте у швидку. Адже час має критичне значення.

Чим раніше буде надано кваліфіковану допомогу, тим більше її шанси на сприятливі наслідки.

Якщо ви відчуваєте симптоми ІМ, спробуйте зберігати спокій, сядьте або ляжте та підніміть верхню частину тіла.

Також, якщо у вас немає алергії чи інших протипоказів, можна прийняти таблетку аспірину.

При втраті свідомості та зупинці дихання, необхідно забезпечити людину штучною вентиляцією легень за допомогою методів серцево-легеневої реанімації.