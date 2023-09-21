Не тільки біль у грудях: як на початковій стадії розпізнати інфаркт

Інфаркт міокарда або "серцевий напад" - загрозливий для життя стан, коли частина серця людини втрачає кровопостачання і починає вмирати. Важливо знати, які причини призводять до такого небезпечного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти "Бережи себе" в Telegram.
Кардіолог Марія Павленко розповіла, що серце, як і всі інші органи, має свої судини. Вони називаються коронарними і постачають серцю кров, а з нею - кисень і необхідні для життєдіяльності речовини.
Якщо з якихось причин, одна з кількох з судин перекривається, то зупиняється постачання певної ділянки серця киснем та потрібними речовинами.
Якщо це триває понад 40 хвилин, то може виникнути значне пошкодження серцевого м'яза та до повного незворотного відмирання. Стан, який внаслідок цього виникає, називається інфарктом міокарда (ІМ).
Симптоми та наслідки ІМ можуть бути різними - від миттєвої смерті до безсимптомних випадків.
Найпоширенішою причиною порушення роботи судин серця та перекриття їхнього просвіту є атеросклероз. Це процес, що виникає через довготривале відкладення холестерину та шкідливих ліпідів із кровотоку на внутрішній стінці судин.
З часом такі відкладення збільшуються та порушують функціонування серцевих судин. Перед серцевим нападом одна з бляшок у судині може розірватися та повністю перекрити її просвіт.
Інша причина - перекриття судин серця кровʼяним згустком. Таке може статись внаслідок різних причин та захворювань організму. Зокрема, через сильне звуження коронарних судин, вроджені аномалії їхньої структури, травми та електролітний дисбаланс.
До найбільш поширених та характерних симптомів інфаркту міокарда відносять біль у грудній клітці. Цей біль може бути надзвичайно вираженим та сильним або відчуватися як незначний дискомфорт.
Лікар каже, що людина може відчувати тиск, печіння або стиснення в грудній клітці. Також біль може відчуватися не тільки в області грудей, але й віддавати до лівої руки, плеча, шиї, щелепи та спини. Проте варто памʼятати, що не обовʼязково це може супроводжуватись болем у грудній клітці.
Існують фактори ризику, на які кожна людина здатна вплинути, щоб запобігти серцевому нападу. До них належать:
Також існує ряд факторів, які змінити неможливо. Наприклад, старший вік та генетична схильність.
Якщо ви запідозрили, що у вас чи у людини поруч може бути інфаркт міокарда, негайно зателефонуйте у швидку. Адже час має критичне значення.
Чим раніше буде надано кваліфіковану допомогу, тим більше її шанси на сприятливі наслідки.
Якщо ви відчуваєте симптоми ІМ, спробуйте зберігати спокій, сядьте або ляжте та підніміть верхню частину тіла.
Також, якщо у вас немає алергії чи інших протипоказів, можна прийняти таблетку аспірину.
При втраті свідомості та зупинці дихання, необхідно забезпечити людину штучною вентиляцією легень за допомогою методів серцево-легеневої реанімації.
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