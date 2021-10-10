В TikTok запущен новый смертельно опасный челлендж: врачи бьют тревогу

Моду на dry scooping ("сухая ложка") заложили в соцсети спортсмены-любители, которые перед тренировками в залах и дома глотают протеиновый порошок без предварительного смешивания его с жидкостью. Неправдиво также разгоняется утверждение, что подобный способ рекомендуют сами производители препаратов.

Врачи предостерегают от популярного, но "потенциально смертельного" челленджа в TikTok и предупреждают, что это может привести к удушью, пневмонии, сердечно-сосудистому расстройству и другим проблемам, а также может иметь летальный исход.

Новое исследование показало, что демонстрации видеороликов в приложении, у которого миллионы пользователей-подростков, собрали более 8,2 миллиона "лайков".

Но не только дети подпадают под влияние опасного тренда - недавно одна 20-летняя женщина из Флориды в соцсетях рассказала, что употребила порошковый энергетик всухую, после чего у нее случился сердечный приступ.

Челлендж dry scooping очень опасен (фото: скрин TikTok/briannakaylynn)

При dry scooping человек кладет в рот ложку неразбавленного порошка, иногда после делает несколько глотков воды или другой жидкости. На самом деле обычно такой продукт продается в виде порошка и предназначен для смешивания с водой и употребления в виде напитка.

На видеороликах в TikTok же можно встретить рассказы о смешивании порошка перед тренировкой с такими веществами, как энергетические напитки и алкоголь. На самом деле все это категорически запрещается делать.