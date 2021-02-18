"Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет": в сети распространяется смертельный челлендж

В тот роковой день две подруги 13 и 12 лет решили принять этот челендж и выпили по 40 таблеток "Дротаверина", который купили в аптеке на перемене. Через некоторое время девочек без сознания нашли одноклассницы.

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Когда медики приехали на место инцидента, то 13-летняя девочка была уже мертва, а вот ее 12-летнюю подругу врачам удалось спасти. Сейчас она находится в больнице и ее здоровью ничего не угрожает.

Стоит отметить, что "Дротаверин" - это аналог препарата "НО-ШПА" и отпускается без рецепта. Его принимают во время спазмов в желудке.

По словам начальницы департамента защиты детей и противодействия насилию Юлии Усенко девушки не были склонны к самоубийству. При этом проблем в семье и со сверстниками у них также не было.

В полиции возбудили дело по доведению до самоубийства.

Кто еще стал жертвой смертельного челленджа

На следующий день, 17 февраля, в Умани две восьмиклассницы также приняли "Дротаверин" в помещении школы, после чего попали в больницу. Но в этом случае они выпили только по 10 таблеток.

Девушек доставили в больницу и их жизни ничего не угрожает. При этом школьницы не признались, участвовали ли они в смертельном челендже.

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Другие смертельные челенджы

В январе в итальянском городе Палермо умерла 10-летняя девочка после того как попыталась повторить опасный челендж в TikTok. Челендж заключался в том, чтобы увидеть кратковременное потемнение в глаза от нехватки кислорода.

В прошлом году в TikTok был популярен челендж, когда три человека становятся в ряд и договариваются прыгнуть одновременно, но прыгает только тот, кто стоит посередине, а двое других, которые договорились заранее, своими ногами делают "подсечку", в результате чего жертва розыгрыша падает.

Это опасно тем, что можно удариться сильно головой, и в США были смертельные случаи.