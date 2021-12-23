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В TikTok распространяется новая смертельная игра: родители бьют тревогу

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Четверг 23 декабря 2021 16:31
В TikTok распространяется новая смертельная игра: родители бьют тревогу В TikTok новый смертельный челлендж (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В популярной сети TikTok распространяется новый опасный челлендж. В частности, вирусный тренд под названием Blackout Challenge предполагает, что пользователи записывают, как они задерживают дыхание, пока не падают в обморок. Недавно такой челлендж забрал жизнь 10-летней девочки Нилы Андерсон из штата Пенсильвания.

Об этом пишет The Mirror.

Что рассказала мама девочки

Так, теперь мать девочки Тавайна Андерсон хочет предупредить других родителей, чтобы они оградили своих детей от смертельного развлечения.

Отмечается, что сейчас видео со смертельной игрой уже удалено с платформы, поскольку соцсеть стремится бороться с этой тенденцией.

По словам мамы погибшей девочки, 10-летняя Нила потеряла сознание в спальне своего дома в Честере в воскресенье, 19 декабря, после того, как якобы выполняла задание опасной игры. Семья доставила ее в местную больницу, но медики лишь констатировали ее смерть.

Поэтому мать призывает родителей проверять телефоны своих детей, поскольку никогда не знаешь, что найдешь.

"Она была всем. Она была счастливым ребенком. Это боль, которая не уйдет. Это у меня в горле. Мне так больно. Мы не думаем, что 10-летние попробуют это. Они пытаются, потому что они дети, и они ничего не понимают", - рассказала мама.

Кроме того, представитель TikTok рассказали, что "тревожный челлендж" появился задолго до видеоплатформы и никогда не был трендом в TikTok.

Также отметили, что Нила пятый ребенок, который умер во время участия в Blackout Challenge только в этом году.

Ранее мы сообщали, что в TikTok запущен новый смертельно опасный челлендж.

Также мы писали, что популярный аналог TikTok ограничил доступ для детей младше 14 лет.

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