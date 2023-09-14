У TikTok поширюється новий смертельний челендж: що відомо і як вберегти дітей

У мережі виник новий TikTok-челендж, для виконання якого люди куштують дуже гострі чипси й максимально довго не запивають водою. Внаслідок цього вже помер 14-річний хлопець з США.
Що відомо про челендж та як батьки можуть вберегти дітей - читайте в матеріалі нижче.
У Центрі громадського здоров'я повідомляють, що хлопець з'їв чипсу з тортильї, куди додають два найгостріші перці у світі - "Кароліна Ріпер" і "Нага Вайпер".
Зазначається, що підліток прийняв виклик One Chip Challenge. Одна чипса під назвою Paqui продається в коробці у формі труни, прикрашеної червоним черепом.
Раніше виробника цього продукту неодноразово критикували, адже після його вживання люди отримували ураження артерій чи стравоходу. Однак, це перший випадок, коли поїдання чипсів пов’язали з летальним випадком.
Після цього випадку виробник гострих чипсів написав на своєму сайті, що цей продукт призначений лише для дорослих. Також компанія запевнила, що працює з торговельними мережами, щоб прибрати продукт з полиць.
У дослідженні 2020 року науковці медичного центру Університету Міссісіпі описали серйозні ускладнення, які можуть виникнути внаслідок вживання перцю "Кароліна Ріпер". Вони заявили, що 15-річний хлопчик переніс інсульт мозочка через два дні після того, як з'їв одну гостру чипсу.
Після челенджу люди й надалі скаржилися на жахливі болі в животі та сильний жар по всьому тілу.
Не всі челеджі у TikTok безпечні для здоров’я, деякі призводять навіть до смерті. Саме тому важливо розмовляти з дітьми й пояснювати, як поводитися в соцмережах.
Важливо пам'ятати, що соціальні мережі та спілкування в інтернеті відіграють важливу роль у формуванні підліткової особистості.
Як батьки, так і всі, хто долучається до освітнього розвитку підлітків, мають розповідати про небезпеки та ризики користування інтернетом.
Якщо ви дізналися, що ваша дитина братиме участь у челенджі, насамперед розберіться, чи безпечний він для здоров’я. Якщо він небезпечний, поясніть детально усі ризики та переконайтеся у тому, що ви відмовили дитину від участі в ньому.
Небезпечний челендж має такі ознаки: дитина боїться про нього відкрито говорити, він змінює її поведінку, негативно впливає на неї та закликає до небезпечних дій.
Не поспішайте засуджувати дітей. Крім того, що вони схильні ухвалювати імпульсивні, а іноді й небезпечні рішення, якщо підлітки відчувають, що їх засуджують.
Також не намагайтеся залучити підлітка до генерування ідей, як забезпечити його безпеку. Вони не тільки знають себе краще, ніж ви, але й можуть бути більш зацікавлені в ідеї, яку вигадали самі.
До того ж підлітки не завжди слухають батьків, але можуть слухати інших дорослих у своєму житті.
Раніше ми повідомляли про смертельний челендж у соцмережі TikTok, який змушував дітей пити таблетки.
Також ми писали, що у TikTok з'явилася функція, яка порадує всіх батьків.