TikTok-астролога заарештували за "шокуючі" прогнози

Самопроголошеного "астролога" з TikTok, 21-річного Джона Моу, заарештували після його прогнозу про землетрус у М'янмі. Це країна Південно-Східної Азії, яка досі відновлюється після потужного землетрусу у березні.

22 квітня в будинку Джона Моу в місті Сагаінг пройшов рейд і хлопця арештували за "поширення чуток" після передбачення нового землетрусу. Він розмістив відео у своєму блозі на TikTok, яке швидко стало вірусним та викликало сильну паніку серед населення.

28 березня 2025 року у М'янмі стався землетрус магнітудою 7,7 бала, внаслідок якого загинули 3700 людей, а понад 5100 отримали поранення. Було зруйновано багато будинків і багатовікових храмів.

А вже 9 квітня у блозі Джона Моу, який має понад 300 000 читачів, з'явилося відео про новий землетрус, який охопить усі міста країни. Він сказав, що "дуже сильний" землетрус вдарить по "кожному місту М'янми" через 12 днів - це мав би бути понеділок 21 квітня. Відео, де він закликає брати з собою важливі речі та тікати від будівель, набрало понад 3 млн переглядів.

Мешканці М'янми розповіли, що багато людей повірили у це відео.

"Більшість моїх сусідів не наважилися залишатися у квартирах і жили в той день на вулиці. Мій друг навіть найняв невеликий будинок за межами Янгона, щоб підготуватися до землетрусу", - розповіла мешканка М'янми Нан Нан.

Військовий уряд М'янми оприлюднив офіційну заяву у державних ЗМІ 24 квітня та підтвердив, що самопроголошеного астролога, який спричинив паніку, заарештовано.

"Проти нього буде вжито ефективних заходів відповідно до закону. Так само ми будемо вживати ефективних заходів проти тих, хто пише, поширює і розповідає фейкові новини", - сказано в заяві.

Як повідомляє правозахисна організація Article 19, існує закон, який забороняє публікацію фейкових новин в Інтернеті через соціальні мережі й це може призвести до судового переслідування у М'янмі. А Геологічна служба США пояснила, що передбачити поштовхи за два тижні - неможливо з наукової точки зору.

"Ані Геологічна служба США, ані будь-які інші вчені не передбачали сильний землетрус. Ми не знаємо, як, і ми не очікуємо, що дізнаємося, як це зробити у майбутньому", - додали вчені.