Тікаючи від мобілізації, росіяни продають на кордоні з Грузією авто, аби купити пару велосипедів

Так, на кордоні на пропускному пункті "Верхній Ларс" стали продавати велосипеди за вартістю 100 тисяч рублів (приблизно 62,6 тис. гривень), при цьому ще вчора байки продавали по 70 тисяч рублів, що становить близько 44 тисячі гривень.

Ціни на місце в автомобілі також зросли до сотні тисяч рублів.

Моторолери "штовхають" за цінами у чверть мільйона рублів (близько 160 тисяч гривень) - свідчать оголошення у мережі.

Крім того, громадяни РФ продають свій транспорт тут же на місці в прикордонній зоні за цінами, значно нижчими від ринкових.

Власники авто поспішають позбутися машин, щоб не простоювати багатокілометрові черги і продовжити подорож або пішки, або щоб так наскребти хоча б на пару велосипедів.

Тим часом прикордонники вже не пропускають росіян на самокатах - таких просто розвертають назад.

Відео: велосипедна "інфляція" на кордоні Грузії та Росії

"Ті, хто виїжджають з Росії, витрачати гроші не хочуть - багато хто шукає велосипеди хоча б за 12 тис, але за такою "халявою" доводиться їхати назад аж до Владикавказу. Хтось взагалі намагається продати машини через неймовірні пробки - мабуть, щоб дозволити собі хоча б два велосипеди", - пише Readovka.

Ціни на двоколісний транспорт на кордоні РФ та Грузії злетіли (фото: скріншот оголошень readovka.news)