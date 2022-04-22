Тик-ток войска Кадырова снова опозорились. В этот раз с минометом и "веревочкой"

"Тик-ток" войска дондона Кадырова настолько тупые, что для снятия очередного ролика русские рабы заряжают им миномет и показывают где дернуть за веревочку", - подписаны кадры.

На опубликованном видео - воин-кадыровец хочет выстрелить из миномета. Ему на месте проводят инструктаж. Один солдат закладывает ракету, второй дает кадыровцу веревку, и показывает откуда ждать сигнала "Пли".

После чего довольный кадыровец дергает за веревочку.

Отметим, что миномет расположен посреди населенного пункта. Куда полетела ракета, пострадал ли кто-то - неизвестно.