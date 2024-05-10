"Тихий вбивця": що потрібно обов'язково знати всім людям з підвищеним тиском

Як зазначають лікарі, багато пацієнтів не знають про підвищений кров'яний тиск, оскільки симптоми або відсутні, або дуже незначні. І саме тому його називають "тихим убивцею". Однак на тиск варто звертати увагу, періодично перевіряти його значення та підтримувати здоровий спосіб життя. Особливо якщо у вас є спадкова схильність до гіпертонії.

Існує багато способів тримати тиск під контролем – від медикаментозного до зміни способу життя, харчування.

Низький вміст натрію

Картопля фрі або інші солоні продукти – точно не для вас. Вибирайте продукти з низьким вмістом натрію та солі. Обмежте кількість солі під час приготування їжі. Якщо ви здорові, вам слід з'їдати не більше 1 ч. ложки солі (2300 міліграмів натрію) в день.

Якщо ж у вас вже були проблеми з підвищеним тиском, то ваша норма буде нижчою. Наприклад, людям із захворюваннями серцево-судинної системи варто вживати трохи не більш як 1500 міліграмів натрію щодня.

Обов'язково читайте етикетки на продуктах, щоб знати скільки ви отримуєте солі. І проконсультуйтеся з лікарем, скільки солі для вас - ліміт.

Алкоголь

Обмежте вживання алкоголю або повністю відмовтеся від нього. Безпечної дози алкоголю немає і показники вашого тиску можуть поповзти вгору навіть від трьох порцій - вина, пива чи кількох чарок міцніших напоїв.

Рух

Намагайтеся більше рухатися. Можна займатися аеробними вправами, наприклад, ходьбою, бігом чи танцями - по 30 хвилин на день. Можна розбити заняття на три короткі цикли по 10 хвилин кожен. Це буде достатньо, щоб змінити ваш стан здоров'я.

Харчування

Намагайтеся скоротити калорії, щоб допомогти собі схуднути. Це буде дуже корисним для вашого кров'яного тиску. Коли ви їсте поза домом, то пам'ятайте, що у ресторанах подають великі порції.

А в домашніх умовах постарайтеся харчуватися невеликими порціями, контролюйте інгредієнти та кількість калорій.

Відмовтеся від тютюну

Йдеться не лише про цигарки, а про всі тютюнові продукти. Будь-який тютюновий продукт може пошкодити кровоносні судини, збільшуючи ймовірність підвищеного кров'яного тиску. Розробіть план, який допоможе вам кинути палити.

Боротьба зі стресом

Поліпшуйте свої навички боротьби зі стресом. Якщо ви п'єте, курите або переїдаєте це може призвести до підвищення кров'яного тиску. Спробуйте йогу, глибоке дихання чи медитацію. Допомагають прогулянки на свіжому повітрі та вправи.

А ще - навчитеся говорити "ні" проханням, які можуть зробити ваше життя надто неспокійним.

Друзі та сім'я

Попросіть ваших близьких про підтримку. Дослідження показують, що підтримка суспільства та сім'ї є ключовою частиною будь-якого плану лікування високого кров'яного тиску. Вони допоможуть вам дотримуватися здорового харчування та фізичних вправ. Позитивні та дбайливі стосунки також допомагають долати стрес.

Рекомендації лікаря

Лікар - ваш перший друг у боротьбі проти підвищеного тиску. Він розповість вам, як правильно харчуватись, що допоможе вам підтримувати здоров'я. Також він призначає препарати для контролю артеріального тиску, який слід приймати відповідно до рекомендацій.

Постарайтеся виконувати всі розпорядження лікаря і не поспішайте кидати лікування, якщо вам стало значно краще.