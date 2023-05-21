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"Тихий вбивця" у вашому раціоні. Лікар застеріг від продукту, який викликає хвороби серця

Лікарі пояснили, яка спеція викликає серцеві хвороби (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Мільйони людей по всьому світі потерпають від серцево-судинних хвороб, які спричинені вживанням надмірної кількості солі. Через таку приховану загрозу цю спецію часто називають "тихим вбивцею".

Про це пише The Sun.

Скільки солі безпечно їсти щодня

Натрій у кухонній солі є важливою поживною речовиною. Однак люди часто перевищують щоденну рекомендовану норму, яка становить 1 ч. л.

"Багато хто думає, що люди найбільше зловживають цукром і саме він є найшкідливішим для нас. Але для багатьох може стати несподіванкою, що насправді такою спецією є сіль", - каже лікар Сара Джарвіс.

Дослідження 2021 року показало, що рекомендована щоденна кількість солі може бути занадто великою.

Експерти виявили, що кожні 2,5 г збільшення солі щодня пов’язані із підвищенням ризику серцевих захворювань на 18%.

Отримані дані підтверджують зв’язок між споживанням солі та інсультами та серцевими захворюваннями в діапазоні від 5 до 15 г/день, причому чим менше споживання солі, тим менший ризик захворювання.

У яких продуктах багато солі

Сіль міститься у багатьох продуктах у вигляді домішку. А саме її багато у сирах, креветках, шинці, копченій рибі, соєвому соусі тощо.

А також солі може бути багато у сухих супах та сніданках, кетчупі і магазинних бутербродах. Тому варто перевіряти етикетки та порівнювати продукти.

Як знизити кількість вживання солі

Щоб знизити ризики серцевих захворювань, пов’язаних із вмістом натрію, треба зменшити кількість солі у своєму раціоні.

"Ми виявили, що люди, які не додають трохи солі в їжу, часто мають набагато менший ризик захворювання серця, незалежно від факторів способу життя та наявного захворювання", - каже лікар Лу Ці.

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