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Тихий убийца тысячи женщин: врачи назвали симптомы опасной болезни

Суббота 29 августа 2020 08:39
Тихий убийца тысячи женщин: врачи назвали симптомы опасной болезни
Врачи назвали ранние симптомы рака яичников (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Медики рассказали, на какие симптомы женщина должна обратить внимание немедленно

Врачи назвали болезнь, которая тихо незаметно убивает ежегодно несколько десятков тысяч женщин. Самая большая опасность этого заболевания – почти полное отсутствие симптомов на начальных стадиях.

Как объясняют в Американском онкологическом сообществе, почти 22 тысяч женщин ежегодно получают страшны диагноз – рак яичников. По данным ученых, женщина старше 35 лет с выявленным на ранних стадиях этого вида рака, в среднем проживает от 5 до 7 лет. Самые большие опасности – поздняя диагностика, отсутствие симптомов и частые рецидивы. Об этом пишет издание Poshepky.

Обнаружение болезни

Врачи рекомендуют женщинам проходить трансвагинальное УЗД каждые полгода. Особенно это касается тех женщин, у которых есть предрасположенность или была обнаружена болезнь ранее. Первые симптомы очень легко спутать с колитом и поэтому этот вид рака редко могут обнаружить на ранних стадиях.

Симптомы рака яичников

  • Запоры, постоянная боль в животе и проблемы с пищеварением
  • Частая боль в пояснице
  • Резкая потеря веса
  • Неприятные ощущения во время полового акта
  • Периодическое вздутие живота
  • Сильная боль в зоне таза
  • Неконтролируемое мочеиспускание, боль (или жжение) во время мочеиспускания
  • Постоянная усталость

Медики рекомендуют женщинам, которые обнаружили у себя несколько симптомов из списка, немедленно обратиться к врачу и пройти УЗД яичников.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях неприятный запах от тела становится признаком рака.

А также рассказывали о том, что раннее пробуждение может говорить о тяжелой болезни.

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