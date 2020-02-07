Тихий убийца: медики назвали опасные симптомы повышенного давления

Опасные симптомы гипертонии (Коллаж РБК-Украина)

Врачи рассказали, в каких случаях повышенное давление приводит к печальным последствиям

Повышенное артериальное давление может привести к таким серьезным последствиям как инфаркт или инсульт. Однако многие пациенты даже не подозревают, что у них есть проблемы с давлением. Часто это выясняется уже тогда, когда человек попадает в больницу на скорой помощи.

Как рассказал кардиолог из отделения Киевского городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук в комментарии для издания "Факты", организм умеет скрывать первые признаки повышенного давления.

"На днях к нам поступила в отделение пациентка, у которой не было никаких симптомов, но давление 210 на 120 миллиметров ртутного столба. К счастью, женщина знала, что у нее гипертония, регулярно измеряла давление. Но большинство гипертоников не догадываются о своем заболевании. К тому же есть скрытый период, когда давление повышено, а организм включает механизмы регуляции, чтобы не возникали головная боль, головокружение", - объяснил Яремчук.

Он добавил, что давление 130-140 на 85-90 считается повышенным, но нормальным, при котором врачи не назначают лечения. Однако если такое давления возникает часто, то это повод, чтобы насторожиться и оценить риски.

Кардиолог рекомендует в таких ситуациях поменять рацион питания, ограничить количество соли, так как ионы натрия, попав в стенки сосудов, повышают их чувствительность к сужению, отказаться от курения, ограничить потребление алкоголя и больше двигаться. Также на давление, по словам Яремчука, плохо влияет ночная работа и постоянный недосып.

"Гипертонию называют тихим убийцей. Не так важны симптомы и даже цифра повышенного давления, как его осложнения. В первую очередь поражаются органы-мишени: кроме сосудов, это головной мозг, сердце, почки, глаза. Если при повышенном давлении не лечиться, могут возникнуть инсульт и другие нарушения мозгового кровообращения, инфаркт и сердечная недостаточность, кровоизлияние в сетчатку, хроническая почечная недостаточность. Поэтому лечение направлено на то, чтобы не допустить осложнений", - рассказал кардиолог.

Он отметил, что пациенты должны аккуратно принимать назначенные препараты, регулярно измерять давление и следить за питанием.

Также Яремчук сообщил, что гипертонические кризы чаще всего случаются в период с осени до ранней весны, так как в это время давление сложнее нормализовать. При сочетании с сахарным диабетом или ишемической болезнью сердца гипертония протекает особенно тяжело.