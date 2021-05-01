Тихий убийца в горшке: эти цветы категорически запрещено держать дома

К таким растениям относится довольно популярная диффенбахия. Несмотря на то, что ее можно встретить в каждой второй квартире, она является опасной из-за ядовитого сока, который выделяют сломанные стебли. Попадание его на слизистую рта или глаз может обернуться серьезным ожогом.

Можно получить тяжелое отравление, если сок диффенбахии попадет в рот. Особенно страдают животные, которые могут по неосторожности полакомиться растением. По этой причине цветок не стоит ставить в детской комнате.

Тем не менее, многие начинающие растениеводы выбирают этот цветок. Ведь вырастить растение очень просто, и с данной задачей вполне легко сможет справиться даже новичок. Диффенбахия не требовательно в уходе и неприхотливо.

Фото: Диффенбахия (rastenievod.com)

Похожим эффектом также обладает сок азалии, правда последствия от попадания этого вещества в организм могут оказаться куда более серьезными. Тошнота, жжение и обильное слюноотделение - это лишь малая часть последствий, с которыми может столкнуться неосторожный владелец азалии.

Ядовиты листья растения, они содержат токсичное вещество - гликозид, которое вызывает отравление. Необходимо размещать горшки с азалией в местах, недоступных детям и животным. Азалию не рекомендуется держать в спальне.

Азалия довольно прихотлива в уходе, часто болеет и любит правильный свет, полив, влажность и так далее. Несмотря на то, что пышноцветущее растение сейчас можно купить в любом цветочном магазине, многие любители вазонов обходят его стороной.

Фото: Азалия (rastenievod.com)