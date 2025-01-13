"Тиха хвороба" без симптомів вражає кожну третю жінку: про що мова

Остеопороз - це стан, який послаблює кістки, роблячи їх більш сприйнятливими до переломів. З віком у людей зростає ризик розвитку остеопорозу, зокрема у жінок.

Чому саме жінкам треба бути обережними, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що треба знати про остеопороз

Остеопороз - це стан, що характеризується ослабленням кісток, що робить їх більш схильними до переломів, і ризик його розвитку зростає з віком. Однак розуміння свого стану та зміна способу життя може значно вплинути на його профілактику та лікування.

Є вісім ключових фактів про остеопороз, які кожен повинен знати, щоб зберегти міцні кістки та зменшити ризик переломів у віці.

Фізіотерапевт Сем Бхіде розповів, що остеопороз часто називають "тихою хворобою", оскільки він прогресує безсимптомно, доки не станеться перелом.

Хвороба не викликає жодних загальних болів чи інших симптомів. Це зламані кістки, які можуть спричинити біль, а не сам остеопороз.

Чому жінки більш вразливі?

Остеопороз більш поширений серед жінок. Річ у тому, що в них менші та тонші кістки (низька кісткова маса) порівняно з чоловіками.

Естроген, який захищає щільність кісткової тканини, поступово знижується після менопаузи, прискорюючи втрату кісткової маси, що робить жінок схильними до проблем з щільністю кісткової тканини. Вагітність і годування груддю також можуть тимчасово знизити рівень кальцію.

Хворі на остеопороз можуть зламати кістки через незначну фізичну активність.

Остеопороз - це стан, при якому кістки стають слабшими й легше ламаються, навіть після незначного удару чи падіння.

Остеопороз зазвичай може вражати хребет, стегна та зап’ястки. Люди з остеопорозом можуть зламати кістки через справді незначні щоденні дії, такі як переміщення горщика в саду або просто нахил за посудом на кухні.

Факторів ризику багато, серед яких вік і генетика на першому місці. З віком щільність кісткової тканини природним чином зменшується, і певну роль відіграє генетична схильність.