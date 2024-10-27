Для тих, хто не може схуднути. Які аналізи зробити для стрункості

Для успішного зниження ваги важливо розуміти гормональний фон і метаболічні процеси в організмі. Без цього найсуворіші дієти і тренування не дадуть бажаного результату.
Які аналізи треба зробити, щоб точно схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольгу Малліані в Instagram.
Естрадіол, тестостерон, пролактин і ФСГ треба здавати на 3-5 день циклу для оцінки гормонів у фолікулярній фазі.
Прогестерон треба здавати на 21-23 день циклу
Кортизол - у будь-який час циклу, за слиною (2 проби о 3.00 ночі та 8.00 ранку).
Інсулін, глюкоза, глікований гемоглобін, індекс НОМА:
Натщесерце вранці, після 8-12 годин голодування.
ТТГ - здавайте будь-який час менструального циклу.
Для жінок у менопаузі всі аналізи здаються в будь-який день натщесерце.
Естрадіол: Впливає на метаболізм і накопичення жиру, особливо на стегнах і животі.
Прогестерон: Низький рівень уповільнює обмін речовин і спалювання жирів.
Тестостерон: Низький рівень знижує м'язову масу і лібідо, уповільнює метаболізм.
Пролактин: Високий рівень пролактину посилює апетит, викликаючи нечутливість до лептину, гормону ситості.
Кортизол: Високий кортизол збільшує жирові відкладення, особливо на животі.
Інсулін: Високий інсулін ускладнює спалювання жиру і часто пов'язаний із зайвою вагою на талії.
ФСГ: Порушення роботи яєчників впливає на гормональний баланс і метаболізм.
ТТГ: Підвищений ТТГ вказує на гіпотиреоз, який уповільнює обмін речовин.
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