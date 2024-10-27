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Для тих, хто не може схуднути. Які аналізи зробити для стрункості

Фото: Які аналізи для зниження ваги зробити (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Для успішного зниження ваги важливо розуміти гормональний фон і метаболічні процеси в організмі. Без цього найсуворіші дієти і тренування не дадуть бажаного результату.

Які аналізи треба зробити, щоб точно схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольгу Малліані в Instagram.

Список аналізів для зниження ваги:

  • Естрадіол 
  • Прогестерон 
  • ФСГ (фолікулостимулюючий гормон) 
  • Тестостерон (загальний і вільний) 
  • Пролактин
  • Кортизол 
  • Інсулін, Глюкоза, глікований гемоглобін, індекс НОМА
  • ТТГ (тиреотропний гормон)

Коли здавати аналізи? 

Естрадіол, тестостерон, пролактин і ФСГ треба здавати на 3-5 день циклу для оцінки гормонів у фолікулярній фазі. 

Прогестерон треба здавати на 21-23 день циклу

Кортизол - у будь-який час циклу, за слиною (2 проби о 3.00 ночі та 8.00 ранку). 

Інсулін, глюкоза, глікований гемоглобін, індекс НОМА: 

Натщесерце вранці, після 8-12 годин голодування. 

ТТГ -  здавайте будь-який час менструального циклу.

Для жінок у менопаузі всі аналізи здаються в будь-який день натщесерце.

Як гормони впливають на зниження ваги? 

Естрадіол: Впливає на метаболізм і накопичення жиру, особливо на стегнах і животі. 

Прогестерон: Низький рівень уповільнює обмін речовин і спалювання жирів. 

Тестостерон: Низький рівень знижує м'язову масу і лібідо, уповільнює метаболізм. 

Пролактин: Високий рівень пролактину посилює апетит, викликаючи нечутливість до лептину, гормону ситості.

Кортизол: Високий кортизол збільшує жирові відкладення, особливо на животі. 

Інсулін: Високий інсулін ускладнює спалювання жиру і часто пов'язаний із зайвою вагою на талії. 

ФСГ: Порушення роботи яєчників впливає на гормональний баланс і метаболізм. 

ТТГ: Підвищений ТТГ вказує на гіпотиреоз, який уповільнює обмін речовин.

 

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