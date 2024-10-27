Для тих, хто не може схуднути. Які аналізи зробити для стрункості

Список аналізів для зниження ваги:

Естрадіол

Прогестерон

ФСГ (фолікулостимулюючий гормон)

Тестостерон (загальний і вільний)

Пролактин

Кортизол

Інсулін, Глюкоза, глікований гемоглобін, індекс НОМА

ТТГ (тиреотропний гормон)

Коли здавати аналізи?

Естрадіол, тестостерон, пролактин і ФСГ треба здавати на 3-5 день циклу для оцінки гормонів у фолікулярній фазі.

Прогестерон треба здавати на 21-23 день циклу

Кортизол - у будь-який час циклу, за слиною (2 проби о 3.00 ночі та 8.00 ранку).

Інсулін, глюкоза, глікований гемоглобін, індекс НОМА:

Натщесерце вранці, після 8-12 годин голодування.

ТТГ - здавайте будь-який час менструального циклу.

Для жінок у менопаузі всі аналізи здаються в будь-який день натщесерце.

Як гормони впливають на зниження ваги?

Естрадіол: Впливає на метаболізм і накопичення жиру, особливо на стегнах і животі.

Прогестерон: Низький рівень уповільнює обмін речовин і спалювання жирів.

Тестостерон: Низький рівень знижує м'язову масу і лібідо, уповільнює метаболізм.

Пролактин: Високий рівень пролактину посилює апетит, викликаючи нечутливість до лептину, гормону ситості.

Кортизол: Високий кортизол збільшує жирові відкладення, особливо на животі.

Інсулін: Високий інсулін ускладнює спалювання жиру і часто пов'язаний із зайвою вагою на талії.

ФСГ: Порушення роботи яєчників впливає на гормональний баланс і метаболізм.

ТТГ: Підвищений ТТГ вказує на гіпотиреоз, який уповільнює обмін речовин.