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Для тих, хто не може схуднути. Які аналізи зробити для стрункості

Неділя 27 жовтня 2024 11:00
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Для тих, хто не може схуднути. Які аналізи зробити для стрункості Фото: Які аналізи для зниження ваги зробити (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Ольга Малліані

Для успішного зниження ваги важливо розуміти гормональний фон і метаболічні процеси в організмі. Без цього найсуворіші дієти і тренування не дадуть бажаного результату.

Які аналізи треба зробити, щоб точно схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольгу Малліані в Instagram.

Список аналізів для зниження ваги:

  • Естрадіол
  • Прогестерон
  • ФСГ (фолікулостимулюючий гормон)
  • Тестостерон (загальний і вільний)
  • Пролактин
  • Кортизол
  • Інсулін, Глюкоза, глікований гемоглобін, індекс НОМА
  • ТТГ (тиреотропний гормон)

Коли здавати аналізи?

Естрадіол, тестостерон, пролактин і ФСГ треба здавати на 3-5 день циклу для оцінки гормонів у фолікулярній фазі.

Прогестерон треба здавати на 21-23 день циклу

Кортизол - у будь-який час циклу, за слиною (2 проби о 3.00 ночі та 8.00 ранку).

Інсулін, глюкоза, глікований гемоглобін, індекс НОМА:

Натщесерце вранці, після 8-12 годин голодування.

ТТГ - здавайте будь-який час менструального циклу.

Для жінок у менопаузі всі аналізи здаються в будь-який день натщесерце.

Як гормони впливають на зниження ваги?

Естрадіол: Впливає на метаболізм і накопичення жиру, особливо на стегнах і животі.

Прогестерон: Низький рівень уповільнює обмін речовин і спалювання жирів.

Тестостерон: Низький рівень знижує м'язову масу і лібідо, уповільнює метаболізм.

Пролактин: Високий рівень пролактину посилює апетит, викликаючи нечутливість до лептину, гормону ситості.

Кортизол: Високий кортизол збільшує жирові відкладення, особливо на животі.

Інсулін: Високий інсулін ускладнює спалювання жиру і часто пов'язаний із зайвою вагою на талії.

ФСГ: Порушення роботи яєчників впливає на гормональний баланс і метаболізм.

ТТГ: Підвищений ТТГ вказує на гіпотиреоз, який уповільнює обмін речовин.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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