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"Ти такий самий втікач". Потап висміяв Винника, але сам нарвався на хейт (відео)

Потап та Олег Винник (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Репер та продюсер Потап висміяв свого колегу Олега Винника, який так само, як і він, під час війни перебуває за кордоном.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-акаунт знаменитості.

Деталі

Нещодавно Винник обурив українців роликом, в якому передав українським бійцям "ковток свіжого повітря" зі своєї квартири в Берліні і з гордістю демонстрував помідори, вирощені на своєму балконі.

Потап, який також "не без гріха", пересиджуючи війну в Європі, вирішив опублікувати своє відео на голос Олега, в якому також передає "ковток повітря" підписникам і показує їм свій огород.

@potapreal

 

Originalton - Olegg Vynnyk

Реакція юзерів

Далеко не всі користувачі мережі оцінили пародію репера на свого колегу.

Юзери зазначають, що Потап та Винник один одного варті, адже поки їхні колеги та земляки захищають рідну землю зі зброєю в руках, вони перебувають за кордоном. 

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

  • Брат Винника
  • Потап, з тобою все ок? До чого це взагалі
  • Він зараз кривляє Винника, а потім, коли у нього закінчаться гроші, зробить те саме і згадає про людей
  • Мені цікаво, а чим ти за нього краще
  • Ти такий самий втікач

Зазначимо, що в останні два роки Потап подорожує світом, не маючи постійного місця проживання. Нещодавно він повідомив в Instagram, що перебуває в Іспанії. До цього він тривалий час жив і працював у Мексиці, Болгарії та Польщі.

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ПотапОлег ВинникВійна в УкраїніЗірки шоу-бізнесу