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"Ти - шмаркля". Бєдняков висмяв зрадника Бардаша, який похизувався російським паспортом

Андрий Бєдняков і Юрій Бардаш (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український шоумен Андрій Бєдняков не зміг лишитися осторонь від новини про те, що продюсер-путініст Юрій Бардаш отримав російський паспорт, чим цинічно похизувався у своїм соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram телеведучого.

Андрій Бєдняков висміяв Юрія Бардаша

Так, у своїх stories шоумен згадав, що ще в Алчевську, який з 2014 року окупований Росією і звідки родом скандальний продюсер, йому розповідали, якою насправді "слизькою" людиною є Бардаш.

"Бардаш, який ти уеб*н. Ще в Алчевську, х*р знає колись, мені говорили, що ти - сопля. А ти справді сопля", - прокоментував телеведучий.

Андрій Бєдняков висміяв Юрія Бардаша (фото: instagram.com/biedniakov)

Нагадаємо, Юрій із самого початку підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Після низки його зневажливих висловлювань у бік України, від продюсера пішла дружина Єлизавета разом із їхньою спільною дочкою, а сам він змушений був залишити Україну.

Спочатку зрадник перебрався до Грузії, а вже звідти до Росії.

Раніше Леся Нікітюк гнівно звернулася до прихильників російського контенту.

Також екс-дружина футболіста-зрадника Тимощука розповіла, як він бреше власним дітям.

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Юрій БардашВійна Росії проти УкраїниАндрей Бедняков