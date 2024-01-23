"Ти - шмаркля". Бєдняков висмяв зрадника Бардаша, який похизувався російським паспортом

Андрій Бєдняков висміяв Юрія Бардаша

Так, у своїх stories шоумен згадав, що ще в Алчевську, який з 2014 року окупований Росією і звідки родом скандальний продюсер, йому розповідали, якою насправді "слизькою" людиною є Бардаш.

"Бардаш, який ти уеб*н. Ще в Алчевську, х*р знає колись, мені говорили, що ти - сопля. А ти справді сопля", - прокоментував телеведучий.

Андрій Бєдняков висміяв Юрія Бардаша (фото: instagram.com/biedniakov)

Нагадаємо, Юрій із самого початку підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Після низки його зневажливих висловлювань у бік України, від продюсера пішла дружина Єлизавета разом із їхньою спільною дочкою, а сам він змушений був залишити Україну.

Спочатку зрадник перебрався до Грузії, а вже звідти до Росії.