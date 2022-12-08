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"Ти що, шизофренік?": Жураківська розповіла про актора з Маріуполя, який підтримав РФ

Олеся Жураківська розповіла про актора-зрадника (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська акторка Олеся Жураківська розповіла про своїх однокурсників-росіян. Вона заявила, що припинила з ними спілкуватися, адже багато із них підтримали росіян, які розпочали війну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

Акторка розповіла про розмову з актором з Маріуполя Родіоном Юріним, який підтримав окупацію рідного міста та намагався переконати акторку, що вона насправді не знає, що відбувається в Україні.

"Свого однокурсника Родіона Юріна побачила у Маріуполі - розгромленому, знищеному. І воно там з цими тварюками бігало, там якісь генератори кудись підключало. Що ж ти робиш? З ким ти взагалі спілкуєшся, що це? Він мені каже: "Ти не розібралася. Ти зайди там на такий-то Telegram-канал і подивись". Кажу: "Ти що, шизофренік, чи що? Нащо мені заходити в якийсь Telegram-канал? Я тут живу", - сказала акторка.

Олеся Жураківська розповіла про актора з Маріуполя Родіона Юріна (скрін)

Також вона пригадала, що інші її однокурсники-росіяни теж намагалися переконати її, що "не все так однозначно". Тому зірка вирішила, що краще викреслити їх зі свого життя.

"Так було пару разів і з іншими однокурсниками. В інших ситуаціях. Я розумію, що це бруд і мотлох, нащо мені такі люди? Якщо вони не розуміють елементарних речей", - додала вона.

Олеся Жураківська (instagram.com/zhurakivska_olesya)

Раніше Олеся Жураківська розповідала про знущання чоловіка.

Також акторка Ходос розповідала, чому її колеги Паперна та Безрук залишилися в РФ.

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акторкаОлеся ЖураківськаРадіон Юрін