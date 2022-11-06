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"Ти ще жива?": на Волині священик ображав жінку-військову медикиню, а після її загибелі не дає спокою батькові

Фото: На Волині священик УПЦ МП вимагав гроші у батька загиблої на війні медикині (кадр із відео)
Автор: Анна Шиканова

На Волині священник УПЦ МП тероризує цілу родину. Нещодавно він подав до суду на пенсіонера та звинуватив його у побитті. Але пенсіонер стверджує, що не чіпав священника, хоча той неодноразово його провокував і навіть вимагав гроші, які він отримав від держави компенсацією після загибелі доньки на війні.

Деталі цієї історії розповіли у ТСН.

Олена – військова медикиня, на війні перебувала з 2015 року. Два місяці тому вона загинула на Харківщині, коли рятувала з поля бою поранених. Дівчина накрила собою молодого хлопця, він залишився живим, а Олена загинула.

Круглою сиротою залишилася 3-річна Оксанка, яка у 2022 році втратила обох батьків. Після загибелі дочки Василь Созонюк отримав компенсацію від держави. І місцевий священник вимагав, щоби всі гроші він віддав йому.

"Сказав, ти отримав гроші за загиблу доньку, то мені мусиш заплатити, бо ти вигнав мене з роботи", - розповів чоловік.

Священник УПЦ МП у цьому селі давно провокує різноманітні конфлікти. Місцеві жителі його не шанують і давно вирішили перейти до ПЦУ – той погрожував і називав їх розкольниками. Раніше він не давав спокою і самій Олені. І те, що він тепер почав дошкуляти й отцю Олени, стало останньою краплею для односельців.

Як розповіли односельці, він чіплявся до неї, коли та з'являлася у церкві. В останню зустріч він при людях підійшов і запитав її: "Ти ще жива?"

А тепер священник звинуватив батька Олени в тому, що той його побив. На засідання суду зібралися всі односельці, щоби підтримати пенсіонера. Підтримати батька Олени приїхали й військові – жінка рятувала їхнє життя і бути осторонь цієї історії вони не можуть.

А ось піп, який подав заяву до суду і нібито є потерпілим, на слухання суду так і не з'явився.

"Я бачив, що там збираються люди агресивно налаштовані. Я один, а їх багато. Це небезпечно. Це вигадки. Я ніколи не просив у нього грошей і не вимагав", - сказав він телефоном журналістам.

До речі, раніше ми писали про те, що на Вінниччині на похороні загиблого бійця священник УПЦ МП побив хрестом отця ПЦУ.

А ще писали про те, що у Кропивницькому дітей не пустили до укриття церкви УПЦ МП.

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