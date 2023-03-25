"Ти повинна бути розумною": Лобода розповіла, як її хотіли купити в Росії

Телефонували і робили пропозиції

За словами Світлани, їй надходило багато дзвінків, в яких їй пояснювали, як вона має себе поводити.

"Надходило багато дзвінків про те, що ми повинні розуміти, що ми повинні вибрати правильну позицію, що я повинна бути розумною, що я артистка яка маю тут все і надалі якщо я залишаюсь тут і підтримаю режим, то я буду мати ще більше, і мені не треба буде ні про, що піклуватися, ні мені, ні моїм дітям...

Тому, я вибрала правильну позицію і я тут", - розповіла артистка.

Чому Світлана Лобода висловила свою позицію не одразу

Нагадаємо, що Світлана Лобода перші місяці війни відмовчувалася, через що на неї лилося багато хейту, і виникало чимало запитань. Згодом вона чітко висловила свою позицію.

Співачка активно допомагає Україні та українцям, що постраждали через повномасштабне вторгнення РФ.

"Так сталося, що 4 місяці після початку повномасштабної війни я зовсім нічого не могла сказати тому, я не могла нічого формулювати. В мене не було сил на це, а потім коли я зрозуміла, що до мене багато питань з усіх сторін, я повинна була на них відповісти", - пояснила Світлана.

LOBODA презентувала новий альбом "Made in U"

"Цей альбом для мене особливий. У ньому мій сум, ніжність і любов - ті почуття, які я переживала протягом останнього року. Він народився під впливом великого натхнення і є моїм найбільш відвертим творчим висловленням за всі роки кар'єри", - каже вона про нове творіння.

До нього увійшли такі україномовні композиції, як "По-Українськи", "Градус 100" та "Мамо". Вони стали справжньою прикрасою платівки. Також співачка включила в альбом знамениту пісню Миколи Леонтовича "Щедрик".

Дивіться далі повне інтерв'ю Світлани Лободи:

Нові треки можна прослухати на каналі YouTube артистки.

Усі збори з першого місяця прослуховування альбому будуть направлені на купівлю будинку сім'ї, яка втратила своє житло у перші дні війни. Йдеться про медсестру національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка вже рік проживає в саморобному вагончику зі своїм чоловіком та донькою неподалік рідного міста співачки - Ірпінь, у селищі Шпитьки.

Нижче можете ознайомитись з деякими новинками від Світлани Лободи:

LOBODA - "Градус 100"

LOBODA - "Мамо"

LOBODA - "Щедрик"