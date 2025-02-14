"Ти - моє все": Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка раніше назвала українську весільну традицію, від якої відмовився її коханий Луїджі Самеле, показала їхні спільні фото з нагоди Дня всіх закоханих і освідчилася йому в коханні.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.
"Ти - моє кохання, моє життя, моє все. Я люблю тебе вічно", - зворушливо звернулася Харлан до нареченого.
На чорно-білих знімках закохані позують в обіймах одне одного, а на одному з них пара продемонструвала палкий поцілунок.
Ольга Харлан із нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)
Для фотосесії українська спортсменка обрала просту сукню довжиною максі на бретельках, а її коханий-італієць чорні штани та білу сорочку.
Пара на нових фото просто світиться від щастя та кохання.
Харлан показала фото з нареченим Луїджі Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)
Фоловери Харлан тут же почали коментувати чуттєві фото:
Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)
Ольга Харлан - українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи.
Луїджі Самеле - італійський фехтувальник на шаблях, чотириразовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий призер чемпіонатів світу і триразовий чемпіон Європи.
Спортсмени часто підтримують один одного на змаганнях (фото: instagram.com/gigisamele87)
Спортсмени знають один одного понад 15 років. Їхня перша зустріч відбулася на змаганнях у Франції, коли Ользі було 15 років, а Луїджі - 18. Італієць одразу звернув увагу на українку і навіть таємно її сфотографував на згадку.
Луїджі Самеле та Ольга Харлан (фото: instagram.com/gigisamele87)
Через кілька років їхні шляхи перетнулися знову. На той момент Ольга була одружена з українським шаблістом, призером чемпіонатів світу та Європи Дмитром Бойком, а стосунки з Луїджі залишалися дружніми.
Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)
У 2018 році Харлан розлучилася з чоловіком, а у 2019-му почала зустрічатися з Самеле.
У вересні 2024 року Луїджі зробив Ользі пропозицію, на яку вона відповіла згодою. Пара планує зіграти весілля в найближчому майбутньому.
Харлан зі своїм нареченим у день заручин (фото: instagram.com/olgakharlan)