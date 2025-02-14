"Ти - моє все": Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем

"Ти - моє кохання, моє життя, моє все. Я люблю тебе вічно", - зворушливо звернулася Харлан до нареченого.

На чорно-білих знімках закохані позують в обіймах одне одного, а на одному з них пара продемонструвала палкий поцілунок.



Ольга Харлан із нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Для фотосесії українська спортсменка обрала просту сукню довжиною максі на бретельках, а її коханий-італієць чорні штани та білу сорочку.

Пара на нових фото просто світиться від щастя та кохання.



Харлан показала фото з нареченим Луїджі Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

Як відреагували в мережі

Фоловери Харлан тут же почали коментувати чуттєві фото:

"Дуже гарні"

"Прекрасні"

"Неймовірні. Всіх благ!"

"Дуже красива пара"

"Приємно на вас дивитися"

"Прекрасна пара! Просто очі милуються".



Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Що відомо про історію кохання Ольги Харлан і Луїджі Самеле

Ольга Харлан - українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи.

Луїджі Самеле - італійський фехтувальник на шаблях, чотириразовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий призер чемпіонатів світу і триразовий чемпіон Європи.



Спортсмени часто підтримують один одного на змаганнях (фото: instagram.com/gigisamele87)

Спортсмени знають один одного понад 15 років. Їхня перша зустріч відбулася на змаганнях у Франції, коли Ользі було 15 років, а Луїджі - 18. Італієць одразу звернув увагу на українку і навіть таємно її сфотографував на згадку.



Луїджі Самеле та Ольга Харлан (фото: instagram.com/gigisamele87)

Через кілька років їхні шляхи перетнулися знову. На той момент Ольга була одружена з українським шаблістом, призером чемпіонатів світу та Європи Дмитром Бойком, а стосунки з Луїджі залишалися дружніми.



Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

У 2018 році Харлан розлучилася з чоловіком, а у 2019-му почала зустрічатися з Самеле.

У вересні 2024 року Луїджі зробив Ользі пропозицію, на яку вона відповіла згодою. Пара планує зіграти весілля в найближчому майбутньому.



Харлан зі своїм нареченим у день заручин (фото: instagram.com/olgakharlan)