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"Ти - моє все": Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем

П'ятниця 14 лютого 2025 13:00
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"Ти - моє все": Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка раніше назвала українську весільну традицію, від якої відмовився її коханий Луїджі Самеле, показала їхні спільні фото з нагоди Дня всіх закоханих і освідчилася йому в коханні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.

"Ти - моє кохання, моє життя, моє все. Я люблю тебе вічно", - зворушливо звернулася Харлан до нареченого.

На чорно-білих знімках закохані позують в обіймах одне одного, а на одному з них пара продемонструвала палкий поцілунок.
&quot;Ти - моє все&quot;: Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем
Ольга Харлан із нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Для фотосесії українська спортсменка обрала просту сукню довжиною максі на бретельках, а її коханий-італієць чорні штани та білу сорочку.

Пара на нових фото просто світиться від щастя та кохання.
&quot;Ти - моє все&quot;: Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем
Харлан показала фото з нареченим Луїджі Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

Як відреагували в мережі

Фоловери Харлан тут же почали коментувати чуттєві фото:

  • "Дуже гарні"
  • "Прекрасні"
  • "Неймовірні. Всіх благ!"
  • "Дуже красива пара"
  • "Приємно на вас дивитися"
  • "Прекрасна пара! Просто очі милуються".

&quot;Ти - моє все&quot;: Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем
Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Що відомо про історію кохання Ольги Харлан і Луїджі Самеле

Ольга Харлан - українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи.

Луїджі Самеле - італійський фехтувальник на шаблях, чотириразовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий призер чемпіонатів світу і триразовий чемпіон Європи.
&quot;Ти - моє все&quot;: Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем
Спортсмени часто підтримують один одного на змаганнях (фото: instagram.com/gigisamele87)

Спортсмени знають один одного понад 15 років. Їхня перша зустріч відбулася на змаганнях у Франції, коли Ользі було 15 років, а Луїджі - 18. Італієць одразу звернув увагу на українку і навіть таємно її сфотографував на згадку.
&quot;Ти - моє все&quot;: Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем
Луїджі Самеле та Ольга Харлан (фото: instagram.com/gigisamele87)

Через кілька років їхні шляхи перетнулися знову. На той момент Ольга була одружена з українським шаблістом, призером чемпіонатів світу та Європи Дмитром Бойком, а стосунки з Луїджі залишалися дружніми.
&quot;Ти - моє все&quot;: Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем
Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

У 2018 році Харлан розлучилася з чоловіком, а у 2019-му почала зустрічатися з Самеле.

У вересні 2024 року Луїджі зробив Ользі пропозицію, на яку вона відповіла згодою. Пара планує зіграти весілля в найближчому майбутньому.
&quot;Ти - моє все&quot;: Харлан показала пристрасні поцілунки зі своїм нареченим-італійцем
Харлан зі своїм нареченим у день заручин (фото: instagram.com/olgakharlan)

Раніше мережу сколихнула новина про "смерть" Ольги Харлан.

Також Харлан розсекретила свою реалізовану дитячу мрію і показала фото.

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