"Ти був найкращим": трагічно загинув батько генерала Марченка, який відбив росіян від Миколаєва (фото)

Деталі трагічної аварії

"Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком! Я робив і роблю все, щоб ти мною тільки пишався, найстрашніше покарання для мене, це твоє розчарування! Пробач, що не зміг…. Я дуже старався!!! Але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш що можеш далеко не все!" - написав військовий.

Генерал Дмитро Марченко разом із батьком (фото: facebook.com/dmitry.marchenko.78)

Він опублікував відео з камер спостереження, де видно момент фатального зіткнення. Судячи з дати на записі, трагедія сталася ще 6 квітня.

На відео видно, як батько Марченка їде дорогою на мопеді, і прямо в нього на швидкості влітає легковик. Від отриманих травм чоловік помер у місцевій лікарні.

Що відомо про генерала Марченка

Дмитро Марченко, відомий за позивним "Марчелло" є бойовим генералом. Саме завдяки йому на початку повномасштабної війни, росіяни не змогли захопити Миколаїв під час спроб окупації. Генерал грамотно організував оборону міста, попри те, що ворог переважав живою силою та технікою.

Генерал Дмитро Марченко (фото: eurosolidarity.org)