Тесты были отрицательные: детали второй трагедии от COVID-19 в Ивано-Франковске

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус унес жизни сразу двух женщин в перинатальном центре Ивано-Франковска

Коронавирус в Украине поразил уже почти 800 человек и официально подтверждено 20 погибших от этого заболевания. Как сообщают врачи из Ивано-Франковска, в перинатальном центре 30 марта скончалось сразу две женщины. Тесты показали наличие коронавируса уже после их смерти.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный в комментарии для Hromadske, экспресс-тесты на COVID-2019 были отрицательными у обеих пациенток.

Первой скончалась 37-летняя женщина, которая накануне родила ребенка, а в тот же день в перинатальном центре умерла 60-летняя женщина, у которой была гинекологическая патология.

"Учитывая, что они были в одном отделении, приняли мазок и у той, и у другой женщины. И так получилось, что они обе умерли в один день. Хотя и сначала, как и у первой, так и у второй взяли экспресс-тесты, и у обоих были отрицательные", - рассказал Чемный.

Наличие у обеих пациенток COVID-2019 показал только лабораторный анализ ПЦР. Обе пациентки находились в больнице довольно долго. 60-летняя женщина поступила в перинатальный центр 3 марта, а 37-летняя 10 марта. Медики ставят под сомнение, что женщины заразились в больнице от врачей или других пациентов.

"Значит или родственники приносили там продукты, и, скорее всего, были носителями, или…говорить о том, что женщина заразилась в больнице, или одна, или вторая, говорить трудно, потому что к тому времени, кто бы что не говорил, у нас информации о подозрении на коронавирусную инфекцию среди пациентов и персонала не было вовсе. Уже после того, как эти женщины умерли, а оказалось, что у них коронавирус, мы начали проверять весь персонал", - добавил чиновник.

Проверка обнаружила коронавирус у четырех работников больницы. Все они контактировали с погибшими. Как добавили медики, у обеих пациенток были сопутствующие заболевания – ожирение, гипертония и сахарный диабет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске от коронавируса скончалась роженица и родные уверена, что она заразилась в больнице.