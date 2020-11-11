Тесты могут врать: академик НАН рассказал, как точно определить наличие коронавируса

Как точно определить COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)

Иногда тесты и на 3-4 раз показывают ложный результат на коронавирус

В Украине около 34% проведенных ПЦР-тестов показывают ложноотрицательный результат. То есть треть людей, которые проверились на наличие COVID-19, выйдя после тестирования, продолжают посещать места массового скопления людей и разносить инфекцию. Чтобы этого не случилось, врачи изобрели свой способ точной диагностики коронавируса. Какая беспроигрышная методика сейчас используется – рассказал ученый-биохимик, профессор, доктор биологических наук, академик НАН Украины и директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко.

В эфире Апостроф Live профессор рассказал, что сейчас врачи при установлении диагноза больше оценивают клиническую картину протекания болезни, чем результаты теста. При этом, несмотря на не очень высокую информативность ПЦР-тестирования, прекращать исследования нельзя.

"Могут быть ложноотрицательные или ложноположительные результаты... У нас фактически никто не провел тщательную проверку тех тестов, которые мы сейчас используем. Но то, что тесты надо делать и как можно больше – это аксиома в каждой стране. Когда возникает потребность у людей, если у них есть какие-то признаки заболевания или если у них были контакты с людьми, которые могут быть носителями вируса, обязательно надо проверять", – рассказал Комиссаренко.

Также эксперт рассказал, какие тесты нужно проходить, чтобы максимально точно определить наличие инфекционного возбудителя в организме. Сейчас в Украине пользуются двумя группами методов. Первый из них – ПЦР-тестирование, направленное на выявление РНК, которая есть в геноме вируса. Второй метод – более быстрый, определяющий протеины вируса.

"Чтобы они были чувствительными, у человека должно быть уже достаточно большое количество вируса. Антигенные методы работают очень быстро, не требуют особого оборудования. 15-20 минут, и можно сказать, есть ли у человека вирус ", – отметил Комиссаренко.

Но ученые больше опираются на данные, полученные во время исследования симптоматики больного. Случается так, что человек имеет все симптомы коронавируса, однако тест показывает отрицательный результат. Медики все равно диагностируют коронавирус.

"Если он (тест – ред.) даже отрицательный, но у человека полностью есть клиническая картина заболевания, то этот человек болен коронавирусом. Человек может быть инфицированным, но тест показывает, что у него вируса нет. Сколько тестов – зависит от их качества. Если они плохого качества, то можно сделать 2-3-4 тесты, и они все будут показывать, что вируса нет, а он может быть. Или наоборот, если эти тесты ложноположительные. Они могут показать, что у человека есть вирус, а вируса на самом деле нет. То есть, надо сочетание и клинической картины, и, конечно, выявление вируса", – резюмировал Комиссаренко.

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