Тесты на COVID-19 делать отказывались: в Ивано-Франковске разгорается скандал

Коронавирус в Украине диагностировали у 1462 пациентов, 45 человек скончались. Один из погибших – 61-летний мужчина из Ивано-Франковской области, который заразился коронавирусом от своих соседей. Зять покойного рассказал, что тестю и теще медики упорно не хотели делать тесты и ссылались на протоколы, поэтому была упущена целая неделя, в течении которой могло заразиться очень много людей.

Как сообщил Дмитрий Соболь, его тесть и теща обратились к семейному врачу сразу, как только обнаружили первые симптомы заболевания. У них была повышенная температура тела, проблемы с дыханием. Кроме того, они сообщили врачу, что контактировали с соседями, которые вернулись из Италии и были госпитализированы в больницу с COVID-19.

"Теперь мы знаем, что значит лечение от коронавирусной инфекции в украинской провинции. Когда родители обратились к семейному врачу, они пожаловались на повышенную температуру, кашель, и сообщили, что недавно общались с соседями, которые только вернулись из Италии. Соседи уже тоже лежали с повышенной температурой (позже их госпитализировали в областную больницу, где у них подтвердился COVID-2019). Разве это не было основанием для того, чтобы заподозрить у родителей коронавирус? Но семейный врач не посчитала нужным направлять маму с папой на тесты и вообще как-либо их обследовать. Сказала, что эти симптомы "незначительные" и посоветовала им пить чай и побольше воды. При этом сказала, что прийти к ним не может, потому что вроде как сама болеет", - рассказал Димитрий Соболь в комментарии для издания "Факты".

Он добавил, что симптомы у тестя появились 15 марта, но высокой температуры не было, только кашель. Как выяснилось позже, у больных с диабетом температура повышается не всегда. Еще через два дня температура поднялась и у его жены. Семейный врач не придала значения симптомам и посоветовала пить больше жидкости. После этого родные начали звонить на "103", но им отказали в госпитализации и отправили к семейному врачу. Также заболевшие сами звонили на все возможные горячие линии, но их везде отправляли к семейному врачу, ссылаясь на инструкции.

"А на областной линии COVID-19 сказали, что могли бы госпитализировать родителей только в том случае, если бы фамилии приехавших из Италии людей, с которыми у мамы с папой был контакт, были в официальных списках, зараженных коронавирусом. Того факта, что те люди тоже лежат дома с температурой, оказывается, недостаточно. Это очень странно, ведь соседи могли и не обратиться к врачу. А могли быть и вовсе бессимптомными носителями. Зато за помощью обратились наши родители со всеми признаками заражения COVID. Почему их госпитализация должна зависеть от того, есть ли фамилии их соседей в официальной базе зараженных?" - добавил Соболь.

С помощью знакомых им удалось договориться о приеме в Коломые. И несмотря на то, что в легких у женщины были хрипы, им не стали делать рентген, анализы или тесты. Просто прописали антибиотики и отправили домой. Тогда они обратились к главврачу Снятинской больницы, и он дал добро на госпитализацию. Причем скорая помощь забрала только женщину, а мужчина остался дома.

Как рассказал Дмитрий Соболь, тест на коронавирус его теще сделали только на 4 день, а до этого – просто кололи антибиотики. Рентген показал пневмонию, а температура росла. Медперсонал приходил к ней в защитных костюмах. Экспресс-тест дал отрицательный результат, а ПЦР делать просто не стали. Соседей, от которых женщина заразилась, на тот момент уже увезли с подтвержденным COVID-19 в Ивано-Франковск. Женщину перевели в обычную палату с другими пациентами, а врач сказал, что "она симулирует, потому что ей не хватает внимания".

Тесть в этот время продолжал лечиться дома и ему становилось хуже, но семейный врач отказывала в госпитализации и проведение теста. А 27 марта ему внезапно стало совсем плохо и его отвезли в Коломыю, а оттуда решили везти в Ивано-Франковск.

"Папе было очень тяжело говорить. Он начал задыхаться. Врачи из Коломыи подтвердили, что его состояние тяжелое. А через час мы узнали, что он умер в дороге", - рассказал Дмитрий Соболь и объяснил, что непонятно, зачем его так далеко везли, если нужный аппарат ИВЛ был в Коломые.

"Этот аппарат был в реанимационном отделении районной больницы, которая совсем рядом. Почему было не отвезти отца туда? Но его зачем-то решили везти в областной центр, который находится в 60 километрах от Коломыи. Позже из разговора с главврачом мы узнали, что в инфекционной райбольнице, куда изначально привезли отца, аппарат ИВЛ тоже был! Оказалось, соседняя больница передала им этот аппарат еще в 20-х числах марта. Но за неделю аппарат не подключили и даже не распечатали! А ведь, возможно, наличие этого аппарата в рабочем состоянии могло бы сохранить жизнь отцу…", - рассказал Дмитрий.

Только после смерти тестя, врачи начали беспокоиться по поводу состояния его супруги и сделали ей ПЦР-тест, который дал положительный результат.

В результате на больничных койках в Ивано-Франковске оказалась вся семья – госпитализирован брат Дмитрия, его жена с двумя детьми. И они уже неделю ждут результаты ПЦР-тестов.

"Что касается соседей, от которых, вероятно, и заразились наши родители, то они тоже лежат в областной больнице с подтвержденным диагнозом. Среди них есть беременная женщина, которая находится в реанимации… В селе подняли тревогу только после смерти папы. До этого госпитализация целой семьи, у которой подтвердился коронавирус, почему-то никого особо не взволновала. Ни местных властей, ни даже папиного семейного врача… Никто не посчитал нужным хотя бы сделать отцу тест. Я, кстати, потом разговаривал с этим семейным врачом. Врач сказала, что у нее даже нет защитного костюма, поэтому она боится осматривать больных, которые могут быть заражены коронавирусом. Я так и не понял, действительно ли, когда родители к ней обращались, она болела. Подозреваю, что она просто побоялась к ним идти…", - добавил Дмитрий.

По факту смерти 61-летнего мужчины в полиции открыли уголовное производство. Причиной смерти указали вирусную пневмонию. В департаменте здравоохранения утверждают, что врачи действовали по протоколу и их вины нет.

"Семейный врач, которая за это время даже ни разу его не видела, называла его симптомы незначительными, а у него в это время развивалась двусторонняя пневмония. Было упущено драгоценное время. И ведь не исключено, что врачи, которые несколько дней контактировали с мамой без защиты, уже тоже заразились. Остается надеяться, что они изолированы", - резюмировал Дмитрий Соболь.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что стали известны жуткие подробности гибели 30-летнего мужчины в Киеве.